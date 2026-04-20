Таропрогноз на тиждень 20–27 квітня 2026 року: хто отримає шанс, а кому доведеться все переглянути
Тиждень із 20 до 27 квітня 2026 року стане періодом внутрішнього перелому і нових стартів. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку опиняться перед вибором, який визначить найближче майбутнє.
Це час, коли не варто триматися за старі сценарії. Навпаки — життя підштовхує до змін, навіть якщо вони здаються складними. Для когось це буде шанс, для когось — необхідність відпустити.
Таропрогноз на тиждень 20–27 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Овен — Сила
Овнам доведеться проявити витримку. Це тиждень, коли не агресія, а внутрішній контроль допоможе досягти результату.
Телець — Туз Пентаклів
Тельцям випадає шанс. Це може бути нова можливість у фінансах або роботі, яка закладе фундамент на майбутнє.
Близнята — П’ятірка Жезлів
Близнятам доведеться зіткнутися з конкуренцією або конфліктами. Важливо не втягуватися в зайві суперечки.
Рак — Король Кубків
Ракам тиждень приносить емоційний баланс. Ви зможете впоратися з будь-якими переживаннями і підтримати інших.
Лев — Десятка Жезлів
Левам може бути важко через перевантаження. Важливо не брати на себе більше, ніж можете витримати.
Діва — Вісімка Пентаклів
Діви працюватимуть на результат. Це тиждень дисципліни, навчання і поступового прогресу.
Терези — Закохані
Терезам доведеться зробити вибір. Це може стосуватися стосунків або життєвого напрямку.
Скорпіон — Смерть
Скорпіонам доведеться відпустити старе. Це період трансформації і завершення важливого етапу.
Стрілець — Лицар Жезлів
Стрільцям тиждень приносить рух і енергію. Ви будете готові діяти швидко і рішуче.
Козоріг — Десятка Пентаклів
Козорогам карти обіцяють стабільність і фінансову впевненість. Це час зміцнення позицій.
Водолій — Зірка
Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Ви зможете побачити перспективу.
Риби — Дев’ятка Мечів
Рибам варто бути уважними до своїх страхів. Частина тривог може бути перебільшеною.
ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить
Телець, Козоріг і Рак — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості і результати.
Кому доведеться пройти через випробування
Скорпіон, Близнята і Риби — для них тиждень стане періодом складних рішень і внутрішніх процесів.
Що варто і не варто робити цього тижня
Варто:
приймати нові можливості
працювати над собою
бути чесними у виборі
Не варто:
ігнорувати зміни
діяти на емоціях
триматися за минуле
Загальний прогноз на тиждень
Тиждень 20–27 квітня 2026 року стане моментом, коли багато знаків зодіаку зрозуміють: старе більше не працює.
Карти Таро показують, що саме зараз формується новий етап життя. І хоча зміни можуть бути непростими, вони приведуть до більш стабільного і усвідомленого майбутнього.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.