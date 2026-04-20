Таропрогноз на тиждень 20–27 квітня 2026 року: хто отримає шанс, а кому доведеться все переглянути

Тиждень від 20 до 27 квітня 2026 року стане періодом сильних змін і важливих рішень — карти Таро вказують, кому пощастить, а кому доведеться відпустити старе.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Тиждень із 20 до 27 квітня 2026 року стане періодом внутрішнього перелому і нових стартів. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку опиняться перед вибором, який визначить найближче майбутнє.

Це час, коли не варто триматися за старі сценарії. Навпаки — життя підштовхує до змін, навіть якщо вони здаються складними. Для когось це буде шанс, для когось — необхідність відпустити.

Таропрогноз на тиждень 20–27 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Сила

Овнам доведеться проявити витримку. Це тиждень, коли не агресія, а внутрішній контроль допоможе досягти результату.

Телець — Туз Пентаклів

Тельцям випадає шанс. Це може бути нова можливість у фінансах або роботі, яка закладе фундамент на майбутнє.

Близнята — П’ятірка Жезлів

Близнятам доведеться зіткнутися з конкуренцією або конфліктами. Важливо не втягуватися в зайві суперечки.

Рак — Король Кубків

Ракам тиждень приносить емоційний баланс. Ви зможете впоратися з будь-якими переживаннями і підтримати інших.

Лев — Десятка Жезлів

Левам може бути важко через перевантаження. Важливо не брати на себе більше, ніж можете витримати.

Діва — Вісімка Пентаклів

Діви працюватимуть на результат. Це тиждень дисципліни, навчання і поступового прогресу.

Терези — Закохані

Терезам доведеться зробити вибір. Це може стосуватися стосунків або життєвого напрямку.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам доведеться відпустити старе. Це період трансформації і завершення важливого етапу.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям тиждень приносить рух і енергію. Ви будете готові діяти швидко і рішуче.

Козоріг — Десятка Пентаклів

Козорогам карти обіцяють стабільність і фінансову впевненість. Це час зміцнення позицій.

Водолій — Зірка

Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Ви зможете побачити перспективу.

Риби — Дев’ятка Мечів

Рибам варто бути уважними до своїх страхів. Частина тривог може бути перебільшеною.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить

Телець, Козоріг і Рак — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості і результати.

Кому доведеться пройти через випробування

Скорпіон, Близнята і Риби — для них тиждень стане періодом складних рішень і внутрішніх процесів.

Що варто і не варто робити цього тижня

Варто:

  • приймати нові можливості

  • працювати над собою

  • бути чесними у виборі

Не варто:

  • ігнорувати зміни

  • діяти на емоціях

  • триматися за минуле

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 20–27 квітня 2026 року стане моментом, коли багато знаків зодіаку зрозуміють: старе більше не працює.

Карти Таро показують, що саме зараз формується новий етап життя. І хоча зміни можуть бути непростими, вони приведуть до більш стабільного і усвідомленого майбутнього.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

