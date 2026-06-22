Таропрогноз на тиждень 22–28 червня 2026 року: кому Всесвіт дає шанс змінити життя, а кому настав час поставити крапку

Карти Таро / © ТСН.ua

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Останній повний тиждень червня проходитиме під енергією завершення, переоцінки та поступового переходу до нового етапу. Карти Таро вказують: багато подій цього періоду стануть логічним наслідком рішень, які ви ухвалювали раніше.

Це тиждень, коли стане зрозуміло, які плани працюють, а від чого вже настав час відмовитися. Деяким знакам зодіаку доведеться ухвалювати непрості рішення, але саме вони відкриють нові перспективи.

Таропрогноз на тиждень 22–28 червня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

Овнам тиждень приносить контроль над ситуацією, лідерство і можливість нарешті зміцнити свої позиції у важливій справі.

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Телець — Дев’ятка Пентаклів

Тельцям випадає стабільний і продуктивний тиждень. Ви зможете побачити результат зусиль, вкладених раніше.

Близнята — Вежа

Близнятам доведеться зіткнутися з різкими змінами. Щось, що довго здавалося стабільним, може раптово завершитися або трансформуватися.

Рак — Королева Кубків

Ракам тиждень приносить глибокі емоції, важливі розмови і необхідність довіряти своїй інтуїції.

Лев — Сонце

Левам випадає один із найсильніших тижнів червня. Карта Сонця обіцяє успіх, визнання і позитивні новини.

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Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться багато працювати, але саме зараз ви формуєте основу для майбутніх досягнень.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться зіткнутися з наслідками власних попередніх рішень. Час чесно оцінити ситуацію.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам тиждень приносить потужну трансформацію. Старий етап завершується, навіть якщо зміни здаються різкими.

Стрілець — Колесо Фортуни

Стрільцям карти обіцяють несподівані зміни, які зрештою відкриють нові можливості і перспективи.

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Козоріг — Четвірка Пентаклів

Козорогам варто переглянути своє ставлення до контролю і страху втратити стабільність.

Водолій — Зірка

Водоліям тиждень приносить натхнення, нові перспективи і шанс нарешті реалізувати давню ідею.

Риби — Туз Кубків

Рибам випадає дуже емоційно сильний тиждень. Можливі нові почуття, важливі знайомства або приємне оновлення в особистому житті.

Топ-3 знаків, яким найбільше пощастить цього тижня

Леви, Водолії та Тельці можуть отримати найбільше позитивних новин, нових можливостей і результатів своєї праці.

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Кому варто бути особливо уважними

Близнятам, Скорпіонам і Козорогам варто не чинити опір змінам і уникати рішень, продиктованих страхом.

Що варто робити цього тижня

завершувати старі справи;

відмовлятися від того, що виснажує;

будувати довгострокові плани;

чесно оцінювати власні ресурси;

бути відкритими до змін.

Чого краще уникати

конфліктів через контроль;

повернення до старих токсичних сценаріїв;

фінансових ризиків без аналізу;

страху перед новими етапами життя.

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 22–28 червня 2026 року стане періодом важливих завершень і переходу в новий цикл. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть усвідомити, що зміни вже почалися, навіть якщо зовні це ще непомітно.

Головний урок цього тижня — не триматися за старе лише через звичку. Саме відпускаючи минуле, ви створюєте місце для майбутнього.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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