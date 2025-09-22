ТСН у соціальних мережах

Таропрогноз на тиждень 22–28 вересня 2025 року: гармонія для Раків і нові горизонти для Стрільців

Останній тиждень вересня обіцяє бути насиченим і трансформаційним. Карти Таро вказують: одні знаки відчують гармонію та внутрішній баланс, інші отримають шанс на нові початки й несподівані можливості.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Осіннє рівнодення відкриває період глибоких змін і оновлення. Тиждень із 22 по 28 вересня 2025 року стане часом пошуку рівноваги, мудрих рішень і дій, які вплинуть на майбутнє. Для когось цей період принесе стабільність у фінансах та стосунках, а для інших — нові відкриття і перспективи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Імператор
    Тиждень вимагатиме впевненості й відповідальності. Ви отримаєте шанс зміцнити свої позиції та взяти контроль над ситуацією.

  • Телець — Десятка Пентаклів
    Фокус на стабільності, родині та фінансах. Це сприятливий період для довгострокових планів.

  • Близнята — Маг
    Ваші ідеї та таланти допоможуть відкрити нові двері. Ви зможете почати важливу справу й відчути свою силу.

  • Рак — Десятка Кубків
    Гармонія в сім’ї й стосунках наповнить цей тиждень. Час тепла, єдності та душевного спокою.

  • Лев — Сила
    Ваш внутрішній баланс допоможе подолати будь-які виклики. Тиждень принесе впевненість і відчуття стабільності.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Справи й навчання виходять на перший план. Ви зможете вдосконалити навички й закласти основу для майбутніх успіхів.

  • Терези — Справедливість
    Баланс і чесність стануть ключем до гармонії. Час для ухвалення рішень і врегулювання складних питань.

  • Скорпіон — Смерть
    Старе відходить, аби поступитися новому. Це тиждень трансформацій і важливих змін.

  • Стрілець — Трійка Жезлів
    Перед вами відкриваються нові горизонти. Час планувати майбутнє й сміливо рухатися вперед.

  • Козеріг — Ієрофант
    Традиції та поради авторитетних людей допоможуть прийняти правильне рішення. Це тиждень навчання й духовного зростання.

  • Водолій — Зірка
    Оптимізм і натхнення стануть вашим ресурсом. Ви отримаєте шанс мріяти й бачити майбутнє в яскравих фарбах.

  • Риби — Туз Кубків
    Нові почуття й емоції увійдуть у ваше життя. Це час любові, творчості та духовних відкриттів.

Тиждень із 22 по 28 вересня 2025 року принесе знакам оновлення й нові можливості. Хтось відчує стабільність і гармонію, інші переживуть трансформацію й відкриють нові горизонти. Головне — залишатися чесними з собою й довіряти життєвим підказкам.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

