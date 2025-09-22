- Дата публікації
Таропрогноз на тиждень 22–28 вересня 2025 року: гармонія для Раків і нові горизонти для Стрільців
Останній тиждень вересня обіцяє бути насиченим і трансформаційним. Карти Таро вказують: одні знаки відчують гармонію та внутрішній баланс, інші отримають шанс на нові початки й несподівані можливості.
Осіннє рівнодення відкриває період глибоких змін і оновлення. Тиждень із 22 по 28 вересня 2025 року стане часом пошуку рівноваги, мудрих рішень і дій, які вплинуть на майбутнє. Для когось цей період принесе стабільність у фінансах та стосунках, а для інших — нові відкриття і перспективи.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Імператор
Тиждень вимагатиме впевненості й відповідальності. Ви отримаєте шанс зміцнити свої позиції та взяти контроль над ситуацією.
Телець — Десятка Пентаклів
Фокус на стабільності, родині та фінансах. Це сприятливий період для довгострокових планів.
Близнята — Маг
Ваші ідеї та таланти допоможуть відкрити нові двері. Ви зможете почати важливу справу й відчути свою силу.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія в сім’ї й стосунках наповнить цей тиждень. Час тепла, єдності та душевного спокою.
Лев — Сила
Ваш внутрішній баланс допоможе подолати будь-які виклики. Тиждень принесе впевненість і відчуття стабільності.
Діва — Вісімка Пентаклів
Справи й навчання виходять на перший план. Ви зможете вдосконалити навички й закласти основу для майбутніх успіхів.
Терези — Справедливість
Баланс і чесність стануть ключем до гармонії. Час для ухвалення рішень і врегулювання складних питань.
Скорпіон — Смерть
Старе відходить, аби поступитися новому. Це тиждень трансформацій і важливих змін.
Стрілець — Трійка Жезлів
Перед вами відкриваються нові горизонти. Час планувати майбутнє й сміливо рухатися вперед.
Козеріг — Ієрофант
Традиції та поради авторитетних людей допоможуть прийняти правильне рішення. Це тиждень навчання й духовного зростання.
Водолій — Зірка
Оптимізм і натхнення стануть вашим ресурсом. Ви отримаєте шанс мріяти й бачити майбутнє в яскравих фарбах.
Риби — Туз Кубків
Нові почуття й емоції увійдуть у ваше життя. Це час любові, творчості та духовних відкриттів.
Тиждень із 22 по 28 вересня 2025 року принесе знакам оновлення й нові можливості. Хтось відчує стабільність і гармонію, інші переживуть трансформацію й відкриють нові горизонти. Головне — залишатися чесними з собою й довіряти життєвим підказкам.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
