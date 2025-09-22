Таропрогноз на тиждень 22–28 вересня 2025 року: гармонія для Раків і нові горизонти для Стрільців

Карти Таро / © ТСН.ua

Осіннє рівнодення відкриває період глибоких змін і оновлення. Тиждень із 22 по 28 вересня 2025 року стане часом пошуку рівноваги, мудрих рішень і дій, які вплинуть на майбутнє. Для когось цей період принесе стабільність у фінансах та стосунках, а для інших — нові відкриття і перспективи.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

Тиждень вимагатиме впевненості й відповідальності. Ви отримаєте шанс зміцнити свої позиції та взяти контроль над ситуацією.

Телець — Десятка Пентаклів

Фокус на стабільності, родині та фінансах. Це сприятливий період для довгострокових планів.

Близнята — Маг

Ваші ідеї та таланти допоможуть відкрити нові двері. Ви зможете почати важливу справу й відчути свою силу.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія в сім’ї й стосунках наповнить цей тиждень. Час тепла, єдності та душевного спокою.

Лев — Сила

Ваш внутрішній баланс допоможе подолати будь-які виклики. Тиждень принесе впевненість і відчуття стабільності.

Діва — Вісімка Пентаклів

Справи й навчання виходять на перший план. Ви зможете вдосконалити навички й закласти основу для майбутніх успіхів.

Терези — Справедливість

Баланс і чесність стануть ключем до гармонії. Час для ухвалення рішень і врегулювання складних питань.

Скорпіон — Смерть

Старе відходить, аби поступитися новому. Це тиждень трансформацій і важливих змін.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перед вами відкриваються нові горизонти. Час планувати майбутнє й сміливо рухатися вперед.

Козеріг — Ієрофант

Традиції та поради авторитетних людей допоможуть прийняти правильне рішення. Це тиждень навчання й духовного зростання.

Водолій — Зірка

Оптимізм і натхнення стануть вашим ресурсом. Ви отримаєте шанс мріяти й бачити майбутнє в яскравих фарбах.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття й емоції увійдуть у ваше життя. Це час любові, творчості та духовних відкриттів.

Тиждень із 22 по 28 вересня 2025 року принесе знакам оновлення й нові можливості. Хтось відчує стабільність і гармонію, інші переживуть трансформацію й відкриють нові горизонти. Головне — залишатися чесними з собою й довіряти життєвим підказкам.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

