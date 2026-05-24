Таропрогноз на тиждень 25–31 травня 2026 року: кому відкриються нові можливості, а кому доведеться переглянути життя

Останній тиждень травня стане періодом завершень і нових стартів одночасно. Карти Таро вказують: зараз життя підштовхуватиме багатьох знаків зодіаку до переоцінки цінностей, важливих рішень і змін, яких більше неможливо уникати.

Енергія цього тижня буде дуже динамічною. Деякі події можуть розгортатися раптово, а люди або ситуації з минулого — несподівано нагадати про себе. Саме тому важливо не діяти імпульсивно і уважно слухати власну інтуїцію.

Таропрогноз на тиждень 25–31 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

Овнам тиждень приносить стабільність і можливість взяти контроль над ситуацією. Ви зможете ухвалити важливі рішення і зміцнити свої позиції.

Телець — Туз Пентаклів

Тельцям випадає шанс на нові фінансові можливості або перспективний старт у роботі чи навчанні.

Близнята — Вісімка Мечів

Близнятам варто не заганяти себе у пастку тривожних думок. Частина обмежень існує лише у вашій уяві.

Рак — Королева Кубків

Ракам тиждень приносить емоційну глибину, підтримку і важливі розмови. Це хороший час для близьких стосунків.

Лев — Шістка Жезлів

Левам випадає період перемог і визнання. Ваші зусилля можуть нарешті дати помітний результат.

Діва — Двійка Пентаклів

Дівам доведеться балансувати між кількома важливими справами. Важливо правильно розподіляти сили.

Терези — Зірка

Терезам тиждень приносить надію, натхнення і відчуття, що ситуація починає змінюватися на краще.

Скорпіон — Трійка Мечів

Скорпіонам доведеться зіткнутися з неприємною правдою або емоційним розчаруванням. Але це допоможе звільнитися від ілюзій.

Стрілець — Колісниця

Стрільцям тиждень приносить рух, прорив і бажання діяти. Ви зможете швидко просунутися вперед.

Козоріг — Дев’ятка Пентаклів

Козорогам карти обіцяють стабільність, впевненість і можливість насолодитися результатами своєї праці.

Водолій — Суд

Водоліям тиждень приносить важливі усвідомлення і шанс завершити старий етап життя.

Риби — Туз Жезлів

Рибам випадає потужна енергія нового старту. Це хороший час для ідей, творчості і сміливих рішень.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить

Леви, Тельці та Риби можуть отримати нові можливості, хороші новини і позитивні зміни.

Кому варто бути обережними

Скорпіонам, Близнятам і Дівам варто уникати поспішних рішень та емоційного перевантаження.

Що варто і не варто робити цього тижня

Варто:

завершувати старі справи

приймати нові можливості

слухати інтуїцію

Не варто:

триматися за минуле

діяти імпульсивно

ігнорувати емоційне виснаження

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 25–31 травня 2026 року стане моментом переходу між старим і новим етапом життя. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть отримати шанс змінити ситуацію на свою користь.

Головне — не боятися чесно подивитися на реальність і не відмовлятися від можливостей лише через страх змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

