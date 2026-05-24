Таропрогноз на тиждень 25–31 травня 2026 року: кому відкриються нові можливості, а кому доведеться переглянути життя
Останній тиждень травня 2026 року стане періодом несподіваних рішень, сильних емоцій і нових шансів — карти Таро підказують, кому доля дасть прорив, а кому доведеться поставити крапку в старій історії.
Останній тиждень травня стане періодом завершень і нових стартів одночасно. Карти Таро вказують: зараз життя підштовхуватиме багатьох знаків зодіаку до переоцінки цінностей, важливих рішень і змін, яких більше неможливо уникати.
Енергія цього тижня буде дуже динамічною. Деякі події можуть розгортатися раптово, а люди або ситуації з минулого — несподівано нагадати про себе. Саме тому важливо не діяти імпульсивно і уважно слухати власну інтуїцію.
Таропрогноз на тиждень 25–31 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Овен — Імператор
Овнам тиждень приносить стабільність і можливість взяти контроль над ситуацією. Ви зможете ухвалити важливі рішення і зміцнити свої позиції.
Телець — Туз Пентаклів
Тельцям випадає шанс на нові фінансові можливості або перспективний старт у роботі чи навчанні.
Близнята — Вісімка Мечів
Близнятам варто не заганяти себе у пастку тривожних думок. Частина обмежень існує лише у вашій уяві.
Рак — Королева Кубків
Ракам тиждень приносить емоційну глибину, підтримку і важливі розмови. Це хороший час для близьких стосунків.
Лев — Шістка Жезлів
Левам випадає період перемог і визнання. Ваші зусилля можуть нарешті дати помітний результат.
Діва — Двійка Пентаклів
Дівам доведеться балансувати між кількома важливими справами. Важливо правильно розподіляти сили.
Терези — Зірка
Терезам тиждень приносить надію, натхнення і відчуття, що ситуація починає змінюватися на краще.
Скорпіон — Трійка Мечів
Скорпіонам доведеться зіткнутися з неприємною правдою або емоційним розчаруванням. Але це допоможе звільнитися від ілюзій.
Стрілець — Колісниця
Стрільцям тиждень приносить рух, прорив і бажання діяти. Ви зможете швидко просунутися вперед.
Козоріг — Дев’ятка Пентаклів
Козорогам карти обіцяють стабільність, впевненість і можливість насолодитися результатами своєї праці.
Водолій — Суд
Водоліям тиждень приносить важливі усвідомлення і шанс завершити старий етап життя.
Риби — Туз Жезлів
Рибам випадає потужна енергія нового старту. Це хороший час для ідей, творчості і сміливих рішень.
ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить
Леви, Тельці та Риби можуть отримати нові можливості, хороші новини і позитивні зміни.
Кому варто бути обережними
Скорпіонам, Близнятам і Дівам варто уникати поспішних рішень та емоційного перевантаження.
Що варто і не варто робити цього тижня
Варто:
завершувати старі справи
приймати нові можливості
слухати інтуїцію
Не варто:
триматися за минуле
діяти імпульсивно
ігнорувати емоційне виснаження
Загальний прогноз на тиждень
Тиждень 25–31 травня 2026 року стане моментом переходу між старим і новим етапом життя. Карти Таро показують: зараз багато знаків зодіаку можуть отримати шанс змінити ситуацію на свою користь.
Головне — не боятися чесно подивитися на реальність і не відмовлятися від можливостей лише через страх змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.