Таропрогноз на тиждень 27 квітня — 3 травня 2026 року: хто отримає шанс на новий старт

Тиждень від 27 квітня до 3 травня 2026 року принесе знакам зодіаку нові можливості, важливі рішення і моменти, коли доведеться відпустити минуле заради майбутнього.

Карти Таро

Карти Таро

Тиждень на стику квітня і травня стане періодом оновлення. Карти Таро вказують: це час, коли старі історії завершуються, а нові починають набирати обертів.

Енергія цього періоду сприяє руху вперед, але лише за умови, що ви готові відпустити те, що більше не працює. Для когось це буде шанс почати з нуля, для когось — момент закріпити результат.

Таропрогноз на тиждень 27 квітня — 3 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Овнам випадає новий старт. Це може бути ідея, проєкт або рішення, яке відкриє нові перспективи. Важливо не зволікати.

Телець — Королева Пентаклів

Тельцям тиждень приносить стабільність і комфорт. Це хороший час для фінансів, дому і турботи про себе.

Близнята — Двійка Мечів

Близнята опиняться перед вибором. Важливо не закривати очі на реальність і не відкладати рішення.

Рак — Сонце

Ракам випадає один із найкращих періодів. Успіх, підтримка і ясність допоможуть рухатися вперед.

Лев — Сімка Жезлів

Левам доведеться відстоювати свою позицію. Це тиждень боротьби за своє, але результат того вартий.

Діва — Вісімка Пентаклів

Діви працюватимуть на результат. Це час дисципліни, навчання і поступового прогресу.

Терези — Правосуддя

Терезам доведеться зіткнутися з наслідками своїх рішень. Це період чесності і балансу.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам варто бути готовими до трансформації. Завершення одного етапу відкриє новий.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям тиждень приносить рух і енергію. Ви будете готові діяти і ризикувати.

Козоріг — Десятка Пентаклів

Козорогам карти обіцяють стабільність і фінансову впевненість. Це час зміцнення позицій.

Водолій — Зірка

Водоліям тиждень приносить надію і відновлення. Ви зможете побачити перспективу.

Риби — Місяць

Рибам варто бути уважними до емоцій і інтуїції. Не все буде очевидним, тому не поспішайте з висновками.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить

Рак, Телець і Козоріг — саме ці знаки можуть отримати найкращі можливості і позитивні зміни.

Кому доведеться пройти через зміни

Скорпіон, Близнята і Риби — для них тиждень стане періодом внутрішніх процесів і важливих рішень.

Що варто і не варто робити цього тижня

Варто:

  • приймати нові можливості

  • діяти, якщо з’являється шанс

  • слухати інтуїцію

Не варто:

  • ігнорувати сигнали

  • відкладати рішення

  • триматися за минуле

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень 27 квітня — 3 травня 2026 року стане початком нового етапу для багатьох знаків зодіаку. Карти Таро показують: зміни вже запущені, і зупинити їх неможливо.

Саме зараз важливо не боятися руху вперед — адже він веде до більш стабільного і усвідомленого майбутнього.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

