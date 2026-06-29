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Таропрогноз на тиждень 29 червня — 5 липня 2026 року: кому початок липня принесе великі зміни, а кому доля дає другий шанс
Тиждень від 29 червня до 5 липня 2026 року стане періодом переходу між двома енергетично різними місяцями — завершення червня поставить крапку у старих історіях, а початок липня відкриє нові можливості. Карти Таро показують, чого чекати кожному знаку зодіаку.
Таропрогноз на тиждень 29 червня — 5 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Цей тиждень стане символічним мостом між завершенням одного життєвого циклу і входом у новий. Червень залишає після себе важливі уроки, а липень приносить енергію руху, рішень і несподіваних можливостей. Карти Таро вказують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть відчути, що життя поступово змінює напрямок.
Це період, коли важливо відпустити зайве, підбити підсумки та чесно визначитися, що ви хочете взяти із собою у наступний місяць.
Овен — Колісниця
Овнам тиждень приносить рух уперед, прорив у справах і можливість швидко вирішити питання, які довго стояли на місці.
Телець — Король Пентаклів
Тельцям випадає стабільний і продуктивний тиждень. Фінансові питання поступово вирішуватимуться на вашу користь.
Близнята — Вежа
Близнятам доведеться зіткнутися зі змінами, яких уникнути вже не вийде. Те, що руйнується, звільняє місце для нового.
Рак — Королева Кубків
Ракам тиждень приносить емоційну глибину, інтуїцію і важливі внутрішні висновки. Варто більше довіряти собі.
Лев — Сонце
Левам випадає один із найсильніших тижнів початку літа. Успіх, хороші новини і сильна підтримка будуть на вашому боці.
Діва — Вісімка Пентаклів
Дівам варто сфокусуватися на роботі і практичних справах. Саме дисципліна зараз принесе результат.
Терези — Справедливість
Терезам доведеться чесно оцінити наслідки попередніх рішень. Деякі події стануть прямим результатом ваших дій.
Скорпіон — Смерть
Скорпіонам настав час трансформації. Старий життєвий етап завершується, і опиратися цьому більше немає сенсу.
Стрілець — Туз Жезлів
Стрільцям тиждень приносить новий імпульс, цікаву ідею або можливість почати важливий проєкт.
Козоріг — Імператор
Козорогам тиждень дає контроль, стабільність і шанс зміцнити свої позиції у професійній сфері.
Водолій — Зірка
Водоліям цей період приносить натхнення, віру у власний шлях і перспективу реалізувати давно задумане.
Риби — Дев’ятка Кубків
Рибам тиждень принесе емоційне задоволення, гармонію і відчуття, що події починають складатися правильно.
ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить цього тижня
Леви, Водолії та Стрільці можуть отримати найбільше позитивних змін, нові можливості та хороші новини.
Кому варто бути особливо уважними
Близнятам, Скорпіонам і Терезам варто не боятися завершувати старі історії та чесно дивитися на наслідки власних рішень.
Що варто робити цього тижня
завершувати старі справи;
планувати липень і нові проєкти;
очищати простір від зайвого;
переглядати власні цілі;
бути відкритими до несподіваних змін.
Чого краще уникати
триматися за минуле через страх;
поспішних фінансових рішень;
конфліктів через бажання все контролювати;
ігнорування внутрішніх сигналів.
Загальний прогноз на тиждень
Тиждень від 29 червня до 5 липня 2026 року стане часом переходу і нового налаштування життєвого курсу. Карти Таро показують: зараз Всесвіт буквально змушує багатьох людей залишати старе позаду, щоб створити простір для нового етапу.
Головний урок цього тижня — не боятися змін. Саме те, що сьогодні здається завершенням, уже незабаром може виявитися початком чогось значно більшого.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.