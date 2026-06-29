ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
3 хв

Таропрогноз на тиждень 29 червня — 5 липня 2026 року: кому початок липня принесе великі зміни, а кому доля дає другий шанс

Тиждень від 29 червня до 5 липня 2026 року стане періодом переходу між двома енергетично різними місяцями — завершення червня поставить крапку у старих історіях, а початок липня відкриє нові можливості. Карти Таро показують, чого чекати кожному знаку зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Таропрогноз на тиждень 29 червня — 5 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Цей тиждень стане символічним мостом між завершенням одного життєвого циклу і входом у новий. Червень залишає після себе важливі уроки, а липень приносить енергію руху, рішень і несподіваних можливостей. Карти Таро вказують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть відчути, що життя поступово змінює напрямок.

Це період, коли важливо відпустити зайве, підбити підсумки та чесно визначитися, що ви хочете взяти із собою у наступний місяць.

Овен — Колісниця

Овнам тиждень приносить рух уперед, прорив у справах і можливість швидко вирішити питання, які довго стояли на місці.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям випадає стабільний і продуктивний тиждень. Фінансові питання поступово вирішуватимуться на вашу користь.

Близнята — Вежа

Близнятам доведеться зіткнутися зі змінами, яких уникнути вже не вийде. Те, що руйнується, звільняє місце для нового.

Рак — Королева Кубків

Ракам тиждень приносить емоційну глибину, інтуїцію і важливі внутрішні висновки. Варто більше довіряти собі.

Лев — Сонце

Левам випадає один із найсильніших тижнів початку літа. Успіх, хороші новини і сильна підтримка будуть на вашому боці.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам варто сфокусуватися на роботі і практичних справах. Саме дисципліна зараз принесе результат.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться чесно оцінити наслідки попередніх рішень. Деякі події стануть прямим результатом ваших дій.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам настав час трансформації. Старий життєвий етап завершується, і опиратися цьому більше немає сенсу.

Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям тиждень приносить новий імпульс, цікаву ідею або можливість почати важливий проєкт.

Козоріг — Імператор

Козорогам тиждень дає контроль, стабільність і шанс зміцнити свої позиції у професійній сфері.

Водолій — Зірка

Водоліям цей період приносить натхнення, віру у власний шлях і перспективу реалізувати давно задумане.

Риби — Дев’ятка Кубків

Рибам тиждень принесе емоційне задоволення, гармонію і відчуття, що події починають складатися правильно.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить цього тижня

Леви, Водолії та Стрільці можуть отримати найбільше позитивних змін, нові можливості та хороші новини.

Кому варто бути особливо уважними

Близнятам, Скорпіонам і Терезам варто не боятися завершувати старі історії та чесно дивитися на наслідки власних рішень.

Що варто робити цього тижня

  • завершувати старі справи;

  • планувати липень і нові проєкти;

  • очищати простір від зайвого;

  • переглядати власні цілі;

  • бути відкритими до несподіваних змін.

Чого краще уникати

  • триматися за минуле через страх;

  • поспішних фінансових рішень;

  • конфліктів через бажання все контролювати;

  • ігнорування внутрішніх сигналів.

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень від 29 червня до 5 липня 2026 року стане часом переходу і нового налаштування життєвого курсу. Карти Таро показують: зараз Всесвіт буквально змушує багатьох людей залишати старе позаду, щоб створити простір для нового етапу.

Головний урок цього тижня — не боятися змін. Саме те, що сьогодні здається завершенням, уже незабаром може виявитися початком чогось значно більшого.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie