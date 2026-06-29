Карти Таро / © ТСН.ua

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Таропрогноз на тиждень 29 червня — 5 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Цей тиждень стане символічним мостом між завершенням одного життєвого циклу і входом у новий. Червень залишає після себе важливі уроки, а липень приносить енергію руху, рішень і несподіваних можливостей. Карти Таро вказують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть відчути, що життя поступово змінює напрямок.

Це період, коли важливо відпустити зайве, підбити підсумки та чесно визначитися, що ви хочете взяти із собою у наступний місяць.

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Овен — Колісниця

Овнам тиждень приносить рух уперед, прорив у справах і можливість швидко вирішити питання, які довго стояли на місці.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям випадає стабільний і продуктивний тиждень. Фінансові питання поступово вирішуватимуться на вашу користь.

Близнята — Вежа

Близнятам доведеться зіткнутися зі змінами, яких уникнути вже не вийде. Те, що руйнується, звільняє місце для нового.

Рак — Королева Кубків

Ракам тиждень приносить емоційну глибину, інтуїцію і важливі внутрішні висновки. Варто більше довіряти собі.

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Лев — Сонце

Левам випадає один із найсильніших тижнів початку літа. Успіх, хороші новини і сильна підтримка будуть на вашому боці.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам варто сфокусуватися на роботі і практичних справах. Саме дисципліна зараз принесе результат.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться чесно оцінити наслідки попередніх рішень. Деякі події стануть прямим результатом ваших дій.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам настав час трансформації. Старий життєвий етап завершується, і опиратися цьому більше немає сенсу.

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Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям тиждень приносить новий імпульс, цікаву ідею або можливість почати важливий проєкт.

Козоріг — Імператор

Козорогам тиждень дає контроль, стабільність і шанс зміцнити свої позиції у професійній сфері.

Водолій — Зірка

Водоліям цей період приносить натхнення, віру у власний шлях і перспективу реалізувати давно задумане.

Риби — Дев’ятка Кубків

Рибам тиждень принесе емоційне задоволення, гармонію і відчуття, що події починають складатися правильно.

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ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить цього тижня

Леви, Водолії та Стрільці можуть отримати найбільше позитивних змін, нові можливості та хороші новини.

Кому варто бути особливо уважними

Близнятам, Скорпіонам і Терезам варто не боятися завершувати старі історії та чесно дивитися на наслідки власних рішень.

Що варто робити цього тижня

завершувати старі справи;

планувати липень і нові проєкти;

очищати простір від зайвого;

переглядати власні цілі;

бути відкритими до несподіваних змін.

Чого краще уникати

триматися за минуле через страх;

поспішних фінансових рішень;

конфліктів через бажання все контролювати;

ігнорування внутрішніх сигналів.

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень від 29 червня до 5 липня 2026 року стане часом переходу і нового налаштування життєвого курсу. Карти Таро показують: зараз Всесвіт буквально змушує багатьох людей залишати старе позаду, щоб створити простір для нового етапу.

Головний урок цього тижня — не боятися змін. Саме те, що сьогодні здається завершенням, уже незабаром може виявитися початком чогось значно більшого.

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Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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