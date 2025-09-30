- Дата публікації
Таропрогноз на тиждень 29 вересня — 5 жовтня 2025 року: оновлення для Овнів і гармонія для Раків
Перший тиждень жовтня 2025 року відкриває новий енергетичний цикл. Карти Таро вказують на важливі зміни, нові можливості та потребу у внутрішньому балансі. Це час, коли Всесвіт допомагає тим, хто готовий слухати серце.
Кінець вересня і початок жовтня — період переходу від активності до глибокого усвідомлення. Карти Таро на тиждень із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року підкреслюють: важливо не поспішати, а діяти мудро й цілеспрямовано. Для когось це час професійних проривів, для інших — момент відновлення, гармонії чи нових почуттів.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Смерть
Цей тиждень принесе завершення старого й початок нового. Не бійтеся змін — вони відкривають шлях до справжнього оновлення.
Телець — Дев’ятка Пентаклів
Ви зможете відчути стабільність і задоволення від власних результатів. Чудовий час для комфорту й самоповаги.
Близнюки — Маг
Ваші таланти й рішучість допоможуть реалізувати задумане. Тиждень сприятливий для нових проєктів і творчих ініціатив.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія, любов і тепло сімейних стосунків наповнять ваші дні. Присвятіть час близьким.
Лев — Сонце
Енергія радості, визнання і внутрішньої сили. Ви отримаєте заслужену похвалу й зможете досягти бажаного.
Діва — Вісімка Пентаклів
Тиждень праці та вдосконалення. Успіх прийде завдяки терпінню, уважності й професіоналізму.
Терези — Туз Кубків
Нові почуття або емоційне оновлення. Це тиждень любові, ніжності й духовного відкриття.
Скорпіон — Башта
Можливі раптові зміни або руйнування старого порядку. Прийміть це як шанс почати все спочатку, але мудріше.
Стрілець — Трійка Жезлів
Перед вами відкриваються нові горизонти. Тиждень ідеальний для планування майбутнього та розширення можливостей.
Козоріг — Ієрофант
Мудрість і традиції стануть вашими орієнтирами. Час навчання, наставництва або духовного зростання.
Водолій — Зірка
Віра у майбутнє й натхнення супроводжуватимуть вас. Тиждень сприятливий для творчості та самореалізації.
Риби — Світ
Ви завершуєте важливий життєвий етап. Настав час підсумків, радості й нових горизонтів.
Тиждень із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року стане символом оновлення, натхнення й гармонії. Деякі знаки завершать старі справи, інші — почнуть новий шлях. Карти Таро радять: залишайтеся відкритими, довіряйте процесу й приймайте зміни з мудрістю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
