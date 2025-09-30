Таропрогноз на тиждень 29 вересня — 5 жовтня 2025 року: оновлення для Овнів і гармонія для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Кінець вересня і початок жовтня — період переходу від активності до глибокого усвідомлення. Карти Таро на тиждень із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року підкреслюють: важливо не поспішати, а діяти мудро й цілеспрямовано. Для когось це час професійних проривів, для інших — момент відновлення, гармонії чи нових почуттів.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Смерть

Цей тиждень принесе завершення старого й початок нового. Не бійтеся змін — вони відкривають шлях до справжнього оновлення.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Ви зможете відчути стабільність і задоволення від власних результатів. Чудовий час для комфорту й самоповаги.

Близнюки — Маг

Ваші таланти й рішучість допоможуть реалізувати задумане. Тиждень сприятливий для нових проєктів і творчих ініціатив.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія, любов і тепло сімейних стосунків наповнять ваші дні. Присвятіть час близьким.

Лев — Сонце

Енергія радості, визнання і внутрішньої сили. Ви отримаєте заслужену похвалу й зможете досягти бажаного.

Діва — Вісімка Пентаклів

Тиждень праці та вдосконалення. Успіх прийде завдяки терпінню, уважності й професіоналізму.

Терези — Туз Кубків

Нові почуття або емоційне оновлення. Це тиждень любові, ніжності й духовного відкриття.

Скорпіон — Башта

Можливі раптові зміни або руйнування старого порядку. Прийміть це як шанс почати все спочатку, але мудріше.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перед вами відкриваються нові горизонти. Тиждень ідеальний для планування майбутнього та розширення можливостей.

Козоріг — Ієрофант

Мудрість і традиції стануть вашими орієнтирами. Час навчання, наставництва або духовного зростання.

Водолій — Зірка

Віра у майбутнє й натхнення супроводжуватимуть вас. Тиждень сприятливий для творчості та самореалізації.

Риби — Світ

Ви завершуєте важливий життєвий етап. Настав час підсумків, радості й нових горизонтів.

Тиждень із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року стане символом оновлення, натхнення й гармонії. Деякі знаки завершать старі справи, інші — почнуть новий шлях. Карти Таро радять: залишайтеся відкритими, довіряйте процесу й приймайте зміни з мудрістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

