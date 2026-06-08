Таропрогноз на тиждень 8–14 червня 2026 року: кому відкриються нові горизонти, а кому доведеться зробити важливий вибір

Карти Таро / © ТСН.ua

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Другий тиждень червня проходитиме під енергією вибору, руху вперед і переоцінки пріоритетів. Карти Таро вказують: настав час визначитися з напрямком, у якому ви хочете розвиватися найближчими місяцями.

Для багатьох знаків зодіаку цей тиждень стане моментом істини. Одні отримають винагороду за свої зусилля, інші зрозуміють, що настав час змінити стратегію. Головне — не боятися виходити із зони комфорту.

Таропрогноз на тиждень 8–14 червня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Маг

Овнам випадає один із найсильніших арканів тижня. Ви матимете всі необхідні ресурси для реалізації своїх задумів. Настав час діяти.

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Телець — Четвірка Пентаклів

Тельцям варто переглянути ставлення до грошей і ресурсів. Не всі можливості можна втримати лише контролем.

Близнята — Закохані

Близнятам доведеться зробити важливий вибір. Він може стосуватися особистого життя, роботи або життєвих цінностей.

Рак — Королева Кубків

Ракам тиждень приносить емоційну глибину, інтуїцію і важливі розмови. Варто більше довіряти своїм відчуттям.

Лев — Сонце

Левам випадає один із найуспішніших періодів червня. Можливі хороші новини, визнання і позитивні зміни.

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Діва — Вісімка Жезлів

Дівам тиждень приносить швидкий розвиток подій. Новини або пропозиції можуть надходити одна за одною.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться оцінювати ситуації об'єктивно. Те, що відбуватиметься цього тижня, стане наслідком попередніх рішень.

Скорпіон — Паж Пентаклів

Скорпіонам тиждень приносить можливість навчання, новий проєкт або перспективу додаткового заробітку.

Стрілець — Колісниця

Стрільцям карти обіцяють прорив і рух уперед. Ви зможете подолати перешкоди і наблизитися до важливої мети.

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Козоріг — Дев’ятка Пентаклів

Козорогам тиждень приносить фінансову стабільність, впевненість у собі та заслужені результати.

Водолій — Місяць

Водоліям варто бути уважними до прихованих деталей. Не вся інформація буде повною або достовірною.

Риби — Туз Жезлів

Рибам випадає карта нового початку. Це хороший час для творчості, нових проєктів і сміливих рішень.

ТОП-3 знаки, яким найбільше пощастить цього тижня

Леви, Овни та Стрільці можуть отримати найкращі можливості, позитивні новини та відчутний прогрес у важливих справах.

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Кому варто бути особливо уважними

Водоліям, Тельцям і Близнятам варто уникати поспішних рішень і ретельно аналізувати ситуацію перед вибором.

Що варто робити цього тижня

починати нові проєкти;

ухвалювати давно відкладені рішення;

інвестувати час у навчання;

знайомитися з новими людьми;

переглядати довгострокові плани.

Чого краще уникати

фінансових авантюр;

рішень під впливом емоцій;

конфліктів через дрібниці;

спроб контролювати все навколо.

Загальний прогноз на тиждень

Тиждень від 8 до 14 червня 2026 року стане часом активного руху та нових можливостей. Карти Таро показують, що зараз багато знаків зодіаку можуть отримати шанс змінити своє життя на краще.

Головне — не боятися вибору і пам'ятати, що навіть невеликий крок у правильному напрямку здатний привести до великих змін.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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