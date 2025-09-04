Таропрогноз на вересень 2025 року: нові можливості для Близнюків і гармонія для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Вересень традиційно асоціюється з оновленням і початком нового циклу. У 2025 році цей місяць принесе багатьом знакам Зодіаку важливі рішення, шанси для розвитку та можливості зміцнити свої позиції. Карти Таро нагадують: час залишати старе позаду й сміливо робити крок у майбутнє.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Місяць динамічний і насичений подіями. Ви відчуєте прилив сил і натхнення. Варто використати цю енергію для нових проєктів.

Телець — Туз Пентаклів

Фінансові можливості з’являться на горизонті. Вересень може подарувати вигідні пропозиції чи початок стабільного заробітку.

Близнюки — Маг

Ваші ідеї матимуть силу реалізуватися. Це час для нових можливостей, коли все залежить від вашої рішучості та віри у власні здібності.

Рак — Двійка Кубків

На перший план вийдуть стосунки. Вас очікують щирі зустрічі, нові симпатії або зміцнення партнерства.

Лев — Сила

Ви зможете приборкати сумніви й використати свою енергію для досягнення мети. Внутрішня гармонія стане ключем до успіху.

Діва — Вісімка Пентаклів

Місяць праці й самовдосконалення. Ваші старання принесуть результат, а нові знання допоможуть розширити горизонти.

Терези — Справедливість

Вересень подарує ясність і гармонію. Ви отримаєте можливість врегулювати питання, які довго відкладали, і знайти баланс у стосунках.

Скорпіон — Вежа

Можливі несподівані зміни, які спершу здадуться кризою, але відкриють шлях до нового. Це місяць руйнування старих обмежень.

Стрілець — Світ

Ви завершите важливий етап і відчуєте свободу. Подорожі, навчання чи розширення горизонтів принесуть успіх.

Козеріг — Десятка Пентаклів

Вересень стане місяцем стабільності. Родина, фінанси й довгострокові цінності будуть у центрі уваги.

Водолій — Зірка

Оптимізм і віра у майбутнє допоможуть вам здійснити кроки до мрій. Це час натхнення й відновлення.

Риби — Туз Кубків

Нові емоції й почуття наповнять ваш вересень. Це місяць для любові, духовних відкриттів і щирих переживань.

Вересень 2025 року стане для більшості знаків місяцем рішучих кроків, натхнення й оновлення. Одні зможуть отримати фінансову стабільність, інші — відкрити нові горизонти чи знайти кохання. Головне — довіряти собі та використовувати підказки карт Таро.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

