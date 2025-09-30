Таропрогноз на жовтень 2025 року: відродження для Скорпіонів і нові початки для Овнів

Карти Таро / © ТСН.ua

Жовтень починається під енергією балансу після осіннього рівнодення, але поступово веде до глибокої трансформації, яку підсилює період затемнень. Це час, коли старе відходить, а нові можливості розкриваються перед тими, хто готовий зробити сміливий крок. Карти Таро для жовтня 2025 року підказують: головна енергія місяця — оновлення та внутрішня гармонія через прийняття змін.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Головна карта місяця — Смерть

Не як кінець, а як очищення. Ця карта символізує трансформацію, відпускання минулого, перехід у новий етап. Жовтень — це шанс позбутися страхів, відпустити контроль і відродитися духовно.

Карта-порада — Зірка

Довіряйте майбутньому, навіть якщо поки не бачите всієї картини. Віра, натхнення й чисті наміри допоможуть вам пройти цей шлях із гідністю.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Жовтень стане місяцем руху вперед. Ви відчуєте силу керувати власним життям і впевнено досягати цілей.

Порада: не бійтеся брати ініціативу — успіх поруч.

Телець — Ієрофант

Місяць стабільності, мудрості та вивчення нового. Ви можете отримати цінну пораду чи знайти духовного наставника.

Порада: слухайте мудрих людей, але рішення приймайте серцем.

Близнята — Маг

Ви отримаєте шанс реалізувати свої ідеї. Місяць відкриє перед вами можливості для творчості та розвитку.

Порада: використовуйте всі свої ресурси — ви маєте все необхідне.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія в родині, стабільність і душевне тепло. Цей місяць наповнить вас любов’ю та спокоєм.

Порада: цінуйте близьких і зберігайте емоційний баланс.

Лев — Сонце

Місяць ясності, радості й успіху. Ви отримаєте визнання або здійсните задумане.

Порада: не приховуйте свою силу — світ потребує вашого світла.

Діва — Вісімка Пентаклів

Час праці, навчання й майстерності. Жовтень допоможе закріпити результати й зробити ривок у професійному плані.

Порада: не зупиняйтесь — навіть рутинні кроки ведуть до великої мети.

Терези — Справедливість

Баланс, чесність і правильні рішення. Місяць покаже, як ваші вчинки впливають на майбутнє.

Порада: дійте відповідально, і Всесвіт відгукнеться гармонією.

Скорпіон — Смерть

Ваш місяць оновлення. Ви відчуєте потужні зміни в собі або життєвих обставинах.

Порада: не чиніть опір — завершення завжди відкриває шлях до нового початку.

Стрілець — Трійка Жезлів

Нові горизонти і плани. Місяць дає натхнення для подорожей, навчання або розвитку кар’єри.

Порада: не бійтеся дивитися далі — ваші ідеї мають потенціал.

Козоріг — Король Пентаклів

Місяць стабільності, фінансового росту і впевненості. Ваші зусилля принесуть матеріальні результати.

Порада: зберігайте практичність і не забувайте цінувати те, що вже маєте.

Водолій — Зірка

Жовтень наповнить вас натхненням і вірою у свої сили. Час для творчості, мрій і реалізації задуманого.

Порада: не бійтеся виділитися — саме ваша унікальність приведе до успіху.

Риби — Туз Кубків

Місяць любові, ніжності й глибоких емоцій. Ви відкриєте новий рівень духовного або романтичного життя.

Порада: дозвольте серцю говорити — щирість стане вашим ключем до гармонії.

Жовтень 2025 року стане місяцем відпускання й оновлення. Старі історії завершуються, щоб прийшло світло нового початку. Головна порада карт — довіряйте процесу, не бійтеся змін і залишайтеся у злагоді з собою.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

