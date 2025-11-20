Таємні переговори РФ і США про "мир" в Україні: екстрасенка здивувала передбаченням

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про нібито таємні переговори РФ і США щодо закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«Вони самі щось напридумували, самі щось приймуть. Далі — історія про реалізацію. Те, що вони прийняли, і реалізація — це як кінь і сірники, тобто дуже далеко одне від одного», — каже Яна Пасинкова.

Вона зазначила, що США, РФ і третя сторона обговорюють якісь мирні плани на умовах окупантів. Яна Пасинкова зазначила, що наразі Україну ні про що не інформують.

Тарологиня додала, що зараз усе має дуже нереалістичний вигляд, а тому порекомендувала не звертати увагу на новини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.