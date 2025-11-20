ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
483
Час на прочитання
1 хв

Таємні переговори РФ і США про "мир" в Україні: екстрасенка здивувала передбаченням

Тарологиня зробила передбачення про мирні переговори та чи вплинуть вони на закінчення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп і Путін

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про нібито таємні переговори РФ і США щодо закінчення війни в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«Вони самі щось напридумували, самі щось приймуть. Далі — історія про реалізацію. Те, що вони прийняли, і реалізація — це як кінь і сірники, тобто дуже далеко одне від одного», — каже Яна Пасинкова.

Вона зазначила, що США, РФ і третя сторона обговорюють якісь мирні плани на умовах окупантів. Яна Пасинкова зазначила, що наразі Україну ні про що не інформують.

Тарологиня додала, що зараз усе має дуже нереалістичний вигляд, а тому порекомендувала не звертати увагу на новини.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
483
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie