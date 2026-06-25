Те, що довго відкладали, доведеться вирішити: прогноз за оракулом Ленорман на 26 червня 2026 року

Оракул Ленорман / © ТСН

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День проходить під впливом карт Хрест — Дороги — Сонце.

Загальна енергія дня

Ця комбінація говорить про відповідальність, непростий вибір і подальше прояснення ситуації. Те, що ви довго відкладали або намагалися не помічати, сьогодні вимагатиме конкретного рішення.

Попри певне напруження день веде до позитивного результату, якщо діяти чесно перед собою.

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Робота й фінанси

У професійній сфері можливі:

— складний вибір щодо роботи або проєкту

— завершення затяжного питання

— відповідальне рішення щодо фінансів

— розуміння, у якому напрямку рухатися далі

Сьогодні не варто перекладати відповідальність на інших.

Стосунки

У стосунках настає момент визначеності, можливі:

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— серйозна розмова

— рішення щодо майбутнього

— завершення тривалого конфлікту

— усвідомлення власних справжніх потреб

Уникати чесності більше не вдасться.

Психологічний стан

Може з’явитися відчуття внутрішньої напруженості через необхідність робити вибір.

Але ближче до вечора прийде розуміння, що саме це рішення було давно необхідне.

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Порада від Ленормана

Не відкладайте те, що потребує завершення.

Іноді один складний крок звільняє від місяців невизначеності.

26 червня — це день важливих рішень і внутрішньої чесності.

Саме сьогодні ви можете закрити старий етап, щоб звільнити місце для нового життя.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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