Те, що приховували, може вийти назовні: прогноз за оракулом Ленорман на 8 травня
8 травня стане днем розмов, відкриттів і моментів, коли приховані емоції або інформація припинять залишатися в тіні.
День проходить під впливом карт Лист — Місяць — Змія. Це поєднання інформації, сильних емоцій і прихованих мотивів.
Загальна енергія дня
Можуть відкриватися речі, про які раніше мовчали.
Також це день, коли інтуїція працює особливо сильно.
Робота й фінанси
У професійній сфері можливі:
— важливі повідомлення
— приховані деталі, які стануть очевидними
— непрості розмови або інтриги
Не варто ділитися своїми планами з усіма.
Стосунки
У стосунках день може бути емоційним.
Це може бути:
— відверта розмова
— ревнощі або недовіра
— прояв прихованих почуттів
Важливо не маніпулювати емоціями.
Психологічний стан
Може з’явитися підвищена чутливість і емоційність.
Ви тонко відчуватимете настрій інших людей.
Порада від Ленорман
Слухайте не лише слова, а й підтекст.
Саме там сьогодні прихована правда.
8 травня — це день, коли багато що стає зрозумілим без зайвих пояснень.
І саме це допоможе побачити реальну картину.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.