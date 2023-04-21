Тельцям - більше стриманості, а Скорпіонам - побачення: гороскоп за картами Таро на 21 квітня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 квітня 2023 року розповідає, що цього дня Тельцям варто зрозуміти, що стриманість - це ключ до успіху, а Скорпіонам день обіцяє радісне побачення.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 квітня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня - "Туз мечів"

У цей день слід позбавитися від ілюзій і зрозуміти, що ви хочете від життя далі. Можливо, вам доведеться зіштовхнутися з суворою реальністю. Проведіть день за аналізом внутрішньої мотивації. У цьому вам допоможуть чесність, справедливість та об’єктивність.

У справах сердечних думайте, що ви зараз робите і що говорите. Своїми діями та словами ви можете глибоко ранити партнера, хоча є шанс з’ясувати щось і ухвалити розумні рішення, керуючись внутрішньою мудрістю.

У сфері фінансів і кар’єри слід "відійти вбік" і з ясною головою подивитися на ситуацію. Використовуйте усі можливості, щоб з’ясувати деталі. Так вам в голову прийде правильна відповідь про те, як діяти з викликами, які з'явились. Будьте готовими до чітких і зрозумілих рішень.

ТІЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня - "Помірність"

Ця карта говорить про те, що стриманість це ключ до успіху. Зараз потрібно тримати ситуацію під контролем та йти на розумний компроміс. Визначте користь співробітництва і ви зберете ваші ідеї докупи.

"Помірність" обіцяє поліпшення стосунків та розв’язання проблем в особистому житті. Пам’ятайте, що лише, коли ви знайдете золоту середину, зможете домогтися того, чого прагнете. Гармоніюйте думки і почуття, щоб рухатися у стосунках далі. Проведіть час з коханим чи коханою.

Для поліпшення ситуації з грошима, влаштуйте щось, щоб почуватися ліпше. Розслабтеся, після цього ви зможете розв'язувати проблему абсолютно впевнено і спокійно. Ви знайдете правильний захід, завдяки чому будете легко йти вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня - "Сонце"

Ця карта свідчить про прояснення ситуації, у якій ви опинилися. Вона розкриває усі таємниці. "Сонце" пробуджує нас рухатися вперед. Ви почуваєтеся життєрадісним та самовпевненим. А загалом ця карта Таро - гарний знак.

Якщо вас цікавить кохання, то "Сонце" свідчить про те, що слід приймати партнера або друга таким, яким він є, зі всіма недоліками, і ви не будете його намагатися перевиховати. Також йдеться про те, що у вас можуть з’явитися нові стосунки, не обов’язково любовні, але ця людина матиме на вас значний вплив.

У кризовій ситуації з фінансами та роботою, повірте в те, що настане новий ранок і проблеми скоро вирішаться, будьте готовими до цього. Скоро перед вами відкриються нові шляхи.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня - "Королева жезлів"

Ви зустрінете підприємливу та оптимістично налаштовану жінку, яка зацікавлена у вас і розбурхає у вас впевненість. За своєю природою її легко впізнати, бо вона добра, дружня та щедра.

У сердечних справах відкиньте всі проблеми та сумніви. Дозвольте собі поринути з головою в стосунки або зробіть щось, що оживить ваші стосунки.

У робочих справах влаштуйте день сили, покажіть на що ви здатні. Продемонструйте всю свою рішучість, щоб вирішити поточні виклики. У цей день наповніться впевненістю у власних можливостях. Зробіть нову зачіску, змініть стиль одягу та направте після цього сили на досягнення фінансового успіху, використовуючи власну інтуїцію.

ЛЕВ (23 липня-21 серпня)

Карта дня - "П’ятірка мечів"

Усвідомте свої можливості. Подолайте свої страхи, злість та тиск оточення. Замисліться, як ви ставитеся до власної вигоди, чи ставите себе вище чи нижче за інших людей. Можливо, ви брешете самому собі.

У любовних ситуаціях усвідомте, що нині ви нічого не досягнете шармом і дипломатією. Проте, якщо ви не можете так просто припинити любовну гру, то покажіть з усією рішучістю, що до вас так не можна ставитися.

У справах фінансових та кар’єрних карта говорить, що перед будь-яким успіхом будуть втрати. Це слід усвідомити. Потрібно з усіх сил стримати приховану агресію, подавити гординю і прийняти неминуче.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня - "Дев’ятка жезлів"

Який би період не підходив би до кінця, ви готові рухатися далі. Ви розвинули свою внутрішню силу, але стали занадто обережними, бо не хочете, щоб сумний досвід минулого повторився знову. Не треба надто думати про минуле, слід зробити висновки та рухатися далі.

Навіть, якщо ви зараз хочете бути закритими, помізкуйте над тим, що ліпше розмовляти одне з одним, ніж мовчати. Зараз ви або наштовхуєтеся на зачинені двері, або зачиняєте їх самостійно. Відкрийтеся попри страхи та завоюйте довіру інших.

Настав час побачити свої слабкі та сильні сторони й усвідомити власний потенціал. Не йдіть у глухий захист, бо так ви не зможете побачити нові можливості. Пізнайте самого себе і нові шляхи відкриються перед вами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня - "Трійка жезлів"

Хороший час для успішного запуску чогось нового. Період оригінальних ідей, які знайдуть своє втілення у життя. Сила виникає зі сміливості та зусиль, які підкріплені можливостями переконання.

У коханні та любові, дружбі та партнерстві сміливо дивіться у майбутнє. Ви можете довіряти партнеру і міцній основі, на якій ґрунтуються ваші стосунки.

У кризовій ситуації з фінансами та роботою, усвідомте, що ви досягли чимало та у вас чудові перспективи. Настав час зазирнути за горизонт, щоб побачити майбутні райдужні перспективи.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня - "Паж кубків"

Вода буде литися на ваш млин. Люди будуть на вашому боці, тому потрібно цим скористатися. А якщо виникнуть певні конфлікти, то це допомагатиме вам. Трішки почекайте,, і ви отримаєте хороші можливості для розвитку.

Ця карта обіцяє радісне побачення, наповнене фліртом та залицяннями. Проте будьте уважні та обережні, бо після перших ідеальних побачень, чудовий образ партнера може виявитися не таким вже ідеальним. Вам вирішувати, чи відкритися для любовного імпульсу чи закохатися по вуха.

Щодо фінансів, то до вас виявлять розуміння і підтримку. Будьте відкриті та не змарнуйте свій шанс на допомогу у період викликів. Довіряйте своїй інтуїції.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня - "Шістка жезлів"

На вас чекає перемога. Проблема полягає в тому, що, коли ми тріумфуємо, то часто забуваємо, якою ціною отримали цю перемогу, а похвала може відвести нас від реального стану речей. Ця карта говорить про смирення після перемоги та нагадує про захист своїх кордонів.

У питаннях кохання підходять до всього без страху, легко, з впевненістю в перемозі, тоді ваше кохання розквітне, а згодом отримає плоди. Попереду "біла смуга".

Якщо говорити про фінанси, то зараз у вас достатньо сил, щоб подолати кризу. Очікуйте хороших новин. Вірте в перемогу. Будьте готові йти попереду інших і робіть ставку на перемогу.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня - "П’ятірка кубків"

Ви втратили те, що не намагалися втримати занадто сильно. Але не сумуйте, це означає, що хтось або щось не були особливо вам потрібними. Пам’ятайте про те, що наш світ дволикий і на кожну негативну подію припадає її позитивний двійник.

Порада щодо любові та стосунків: не проявляйте ініціативу, поки вам тяжко на серці. Адже важко усміхатися, якщо очі повні сліз.

Під час кризи не приховуйте свої проблеми, але й не впадайте у відчай. З часом сум зникне, а перед вами відкриються нові горизонти.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня - "Правосуддя"

Ця карта означає, що слід подумати про раціональний і об’єктивний підхід до життєвої ситуації. Слід безпристрасно оцінити те, що відбувається довкола, визнати свої помилки та виправити ситуацію. Ви здатні на більш раціональний і холодний погляд на речі, ніж можете собі уявити.

Якщо ви хочете пораду про справи сердечні, то мусите визнати, що ваше особисте життя - це відбиття вашої власної сутності. Розпочніть з чесної оцінки власних дій і того, як ви себе оцінюєте. Не перекладайте власну вину у стосунках на інших.

У фінансових справах намагайтеся злагодити всі невирішені конфлікти. Йдіть на розмови, щоб розв’язати ситуацію.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня - "Двійка жезлів"

Пам’ятайте, що раніше відповідного часу нічого не розв’яжеться. У найкращому разі все залишиться на своїх місцях. Зараз не час ухвалювати рішення. Зберігайте нейтралітет.

Якщо ви закохані або маєте партнера, то настав час проявити себе і "взяти бика за роги". Сила тече крізь вас. Але перед активними діями добряче все обдумайте, правильна підготовка перешкоджає провалу.

У питаннях кар’єри переконайте інших людей у своїх талантах, сміливо відстоюйте свою точку зору. Демонструйте ділові якості.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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