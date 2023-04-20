Тельцям - партнерство, а Близнятам - нові починання: гороскоп за картами Таро на молодик 20 квітня 2023 року

Карти Таро дають змогу дізнатися більше про свої бажання

20 квітня - молодик, що символізує початок чогось нового.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 квітня 2023 року каже, що Левам слід скористатися інтелектом, а Близнятам - вміло жонглювати у стосунках.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 квітня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Поверніться до спілкування з друзями. Пам’ятайте, що з коханими — ви не тільки коханці, але й друзі. На роботі опирайтеся на дружню підтримку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Партнерство зараз важливе. Хороший час для узаконення стосунків, а на роботі — для підписання договорів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Попереду — нові починання. У стосунках вміло жонглюйте, а на роботі спробуйте взятися за щось новеньке.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Остерігайтеся підступів. У коханні можливі втрати. А на роботі — проблеми.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Скористайтеся вашим інтелектом, мов зброєю. У стосунках, щоправда, не раньте вашою іронією близьких. На роботі доведеться поборотися за свої права.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар кубків"

"Осідлайте" ваші емоції. У стосунках продемонструйте ваші найкращі риси. Щодо роботи, то слухайте серце.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація налагоджується. У стосунках все складається якнайкраще. Щодо роботи, то очікуйте реалізації фінансових проєктів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Помірність"

Знайдіть баланс у житті. У стосунках варто покласти на шальки терезів раціональне та емоційне. А на роботі не поспішайте з проєктами.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не вивалюйте на себе більше, ніж можете нести. У стосунках покажіть партнеру чи партнерці, що вам треба підтримка. Щодо робочих питань, то розділіть свою "ношу" на кілька елементів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сімка кубків"

Дізнайтеся, що ви хочете, і не кидайтеся за всім водночас. У стосунках оберіть одну ціль, а на роботі не женіться за всіма "журавлями в небі".

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте на що ви здатні. У коханні та на роботі опануйте емоції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Колісниця"

Вирушайте у подорож. У стосунках варто поїхати кудись разом, а по роботі — поринути у відрядження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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