Тельцям потрібно виходити на новий рівень, а Ракам - почати домінувати: гороскоп за картами Таро на 2 листопада 2023 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 листопада 2023 року розповідає, що Скорпіонам варто плідно працювати, а Левам - стрімко рухатися вперед.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках розглядайте різні варіанти. На роботі доречно розглядати різні напрямки.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Імператриця"
Працюйте над розвитком. У любові виходьте на новий рівень. На роботі розвивайте нові проєкти.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Паж жезлів"
Додайте енергійності. У любові сміливо рухайтеся вперед. На роботі проявіть ініціативу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король пентаклів"
Завойовуйте нові території. У стосунках почніть домінувати. На роботі покажіть професіоналізм.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Лицар мечей"
Рухайтеся стрімко вперед. У любові не пораньте партнера. На роботі продемонструйте майстерність.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Імператор"
Знайдіть впевненість у собі. У стосунках проявіть силу. А на роботі потрібно чітко діяти.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король жезлів"
Ви - вогонь. У стосунках дозвольте цьому вогню плавно горіти. На роботі втілюйте у життя щось нове.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Плідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках іноді дозвольте собі розслаблятися. На роботі працюйте не покладаючи рук.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Королева кубків"
Працюйте над почуттями. У стосунках не дозволяйте своєму серцю боліти. На роботі прислухайтеся до інтуїції.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не створюйте собі самі проблем. У стосунках буде важко. На роботі не беріть на себе те, що не зможете подужати.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж мечів"
Захищайте свої позиції. У стосунках не варто сваритися. На роботі можливо виникатимуть конфліктні ситуації.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте не хочете. У стосунках варто перечекати бурю. На роботі спробуйте не з'ясовувати стосунки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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