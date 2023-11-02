Тельцям потрібно виходити на новий рівень, а Ракам - почати домінувати: гороскоп за картами Таро на 2 листопада 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 листопада 2023 року розповідає, що Скорпіонам варто плідно працювати, а Левам - стрімко рухатися вперед.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках розглядайте різні варіанти. На роботі доречно розглядати різні напрямки.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператриця"

Працюйте над розвитком. У любові виходьте на новий рівень. На роботі розвивайте нові проєкти.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте енергійності. У любові сміливо рухайтеся вперед. На роботі проявіть ініціативу.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король пентаклів"

Завойовуйте нові території. У стосунках почніть домінувати. На роботі покажіть професіоналізм.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар мечей"

Рухайтеся стрімко вперед. У любові не пораньте партнера. На роботі продемонструйте майстерність.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператор"

Знайдіть впевненість у собі. У стосунках проявіть силу. А на роботі потрібно чітко діяти.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король жезлів"

Ви - вогонь. У стосунках дозвольте цьому вогню плавно горіти. На роботі втілюйте у життя щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Плідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках іноді дозвольте собі розслаблятися. На роботі працюйте не покладаючи рук.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках не дозволяйте своєму серцю боліти. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не створюйте собі самі проблем. У стосунках буде важко. На роботі не беріть на себе те, що не зможете подужати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж мечів"

Захищайте свої позиції. У стосунках не варто сваритися. На роботі можливо виникатимуть конфліктні ситуації.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте не хочете. У стосунках варто перечекати бурю. На роботі спробуйте не з'ясовувати стосунки.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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