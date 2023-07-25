Тельцям слід працювати з власними емоціями, а Левам варто знайти однодумців: гороскоп за картами Таро на 25 липня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 липня 2023 року розповідає, що Овнам потрібно бути заощадливими, а Тільцям — працювати з власними емоціями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Ретельно перевіряйте все, що ви робите. У стосунках будьте заощадливими. А на роботі не варто нервувати.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте з власними емоціями. На роботі прислухайтеся до своїх почуттів. На роботі дослухайтеся до поради мудрої жінки.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

Потрібно розумно діяти. У стосунках не женіться за всім відразу. А на роботі слід зменшити мультизадачність.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте емоції та розум. У стосунках потрібно зрозуміти, що ви хочете. На роботі дійте активніше.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар кубків"

Пориньте у стосунки. На роботі знайдіть однодумців. У стосунках додайте жаги.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу. На роботі - відгул.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. На роботі замисліться над кар'єрним ростом. А у стосунках наважтеся на перший крок.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Вісімка жезлів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не лякайтеся своїх прагнень. На роботі проявіть проактивну позицію.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Ієрофант"

Потрібно добряче перевіряти документи, які ви підписуєте. У стосунках очікуйте на більше. На роботі потрібно розвиватися.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Буде важко. У стосунках вас можуть образити. На роботі замисліться над стратегією.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі просіть про підвищення.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте — і ви побачите результат. На роботі працюйте гідно. У стосунках додайте зусиль.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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