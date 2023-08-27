Тельцям слід рухатися уперед, а Близнятам - дослухатися до порад: гороскоп за картами Таро на 27 серпня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 серпня 2023 року розповідає, що Близнятам допоможе їх активність, а Лева слід очікувати плодів своєї роботи.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Закохані"

Насолоджуйтеся вашими почуттями. У коханні дійте енергійно. Щодо фінансів, то тут все має скластися гладко.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Активно рухайтеся вперед. У стосунках час наважитися на сміливий крок. У справах фінансових варто прориватися далі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Король жезлів"

Ваша активність вам допоможе. У любові потрібна порада старшого та мудрого чоловіка. У русі кар’єрними сходами довіряйте колегам.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка кубків"

Веселіться від душі. У стосунках дозвольте собі розслабитися. Щодо роботи, то очікуйте невеличкої гулянки.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператриця"

Посаджене вами раніше дасть свої плоди. Любов може принести результат. А в кар’єрі можливий справжній розквіт.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка кубків"

Вас очікує гарний день. Кохання досягне свого піду. Фінансова ситуація налагодиться.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка кубків"

Ретельно обирайте, що вам до вподоби. У стосунках не біжіть за двома зайцями. У фінансах варто не планувати здобуття кількох цілей водночас.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка жезлів"

Буде важкувато. У стосунках доведеться йти на компроміс. У русі кар'єрними сходами не ставте сьогодні дуже амбітних цілей.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Варто діяти ощадливо. У коханні озвучте питання розподілу бюджету. На роботі прагніть до накопичення.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Світ"

Ситуація налагоджується. Любов розквітне. З грошима справи налагодяться.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Варто перепочити. У стосунках можлива пауза. А на роботі краще взяти відгул.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка мечів"

Дійте так, як хочете, щоб ставилися до вас. У любові очікуйте дзеркальної відповіді партнера чи партнерки. Щодо фінансів, то тут дійте справедливо.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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