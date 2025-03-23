Тельцям треба діяти активніше, а Близнятам - опанувати нову навичку: гороскоп за картами Таро на 23 березня 2025 року

Карти Таро підказують, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 березня 2025 року розповідає, що Овнам варто знайти баланс у стосунках, а Близнятам осідлати коня долі.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 березня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Світ"
Прагніть до гармонії. У стосунках знайдіть баланс. Зрозумійте, чого ви очікуєте від своєї роботи.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Король пентаклів"
Попереду - грошовий період. Довіряйте своєму партнеру у стосунках. Дійте активніше на роботі, аби отримати фінансові блага.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Час осідлати коня власної долі. У стосунки саме ви відповідальні за свої вчинки. На роботі варто опанувати нову навичку.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Потрібно вирішити, чим ви хочете займатися далі. У коханні пройдіть тест на жадобу до грошей. Розпочніть нову справу.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дев’ятка кубків"
Ви усього досягнули самостійно. Дійте так і надалі. На роботі варто розпочати завершене.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сонце"
Ситуація покращується. У любові вам сяятиме сонце. Чудові можливості відкриваються перед вами на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Сімка мечів"
Можуть бути втрати. У стосунках остерігайтеся болю. У робочих питаннях зверніть увагу на підступних колег.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не навантажуйте себе понад міру. Стосунки будуть обтяжливими. На роботі буде важкувато.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король жезлів"
Проявіть свою активність. У сексі додайте жару.У русі кар’єрними сходами проявіть свої лідерські якості.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка мечів"
Настає важкий період. У стосунках не ображайте одне одного. А ось з вирішенням робочих викликів краще перечекати.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж пентаклів"
Доля перевіряє вас на фінансову витримку. У любові настав час заощаджувати.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Десятка кубків"
Час відпочити. Насолоджуйтеся одне одним у стосунках. У розв’язанні робочих питань знайдіть однодумців.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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