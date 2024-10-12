Тельцям варто діяти обережно, а Ракам - не забувати про друзів: гороскоп за картами Таро на 12 жовтня 2024 року

Карти Таро підказують, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 жовтня 2024 року розповідає, що Стрільцям потрібно заощаджувати, а Козорогам можуть зашкодити їх почуття.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 жовтня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Колісниця"
Рухайтеся вперед. У стосунках потрібно більше розвитку. А на роботі - витримки.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Зірка"
Дійте обережно й у вас все вдасться. На роботі опануйте свої страхи. А в стосунках - зберіться докупи.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - довгий шлях. У стосунках запасіться терпінням. А на роботі - дійте активніше.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Шістка кубків"
У стосунках не забувайте про друзів. На роботі опирайтеся випробуванням. Будьте обережні зі словами.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Ваші перемоги - попереду. У стосунках дійте обережніше. На роботі зрозумійте, що ви хочете насправді.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У стосунках настав час попрацювати над комплексами. А на роботі не дайте вашим страхам вам заважати.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Туз жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. На роботі дійте активніше. У стосунках здобувайте перемоги.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Двійка жезлів"
На роботі сміливо дивіться вперед. У стосунках захищайте свої почуття. На роботі розпочніть щось нове.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Час заощаджувати. У стосунках потрібно зрозуміти, що ви хочете від партнера чи партнерки. На роботі остерігайтеся викликів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева кубків"
Ваші почуття можуть вам зашкодити. У стосунках прислухайтеся до голосу розуму. На роботі дійте обережно.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сімка кубків"
Зараз вам потрібно дізнатися, що ви хочете насправді. У стосунках слід зробити вибір. А на роботі - не женіться за всім та відразу.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Маг"
Працюйте над почуттями та відчуттями. У стосунках прагніть балансу. На роботі не бійтеся висловлювати власну думку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.