Тельцям варто додати емоцій, а Ракам потрібно працювати над стосунками: гороскоп за картами Таро на 21 серпня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще рухатися вперед.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 серпня 2024 року розповідає, що Овнів очікує щастя, а Близнятам не варто закопувати талант у землю.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Будьте щасливими. Стосунки покращують. На роботі сміливо рухайтеся вперед.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Паж кубків"
Додай емоцій. Запаліть стосунки пристрастю. На роботі прислухайтеся до порад колег.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках працюйте разом. На роботі гідно дійте.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз кубків"
Емоції б'ють через край. У стосунках додайте драйву. На роботі сміливо рухайтеся вперед.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Шістка кубків"
Повертайся до свого минулого. У стосунках шукайте порозуміння. У русі кар'єрними сходами шукайте однодумців.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Трійка мечів"
Може бути боляче. У любові вам можуть розбити серце. На роботі краще перепочити.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король жезлів"
Енергія - ваше все. У справах сердечних - обирайте силу. На роботі проявіть професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка жезлів"
Працюйте, але не надто багато. У стосунках буде важко. У русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. У стосунках шукайте співпраці. На роботі розпочніть новий проєкт.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз жезлів"
Ви - сама енергія. У стосунках додайте драйву. На роботі покажіть, що ви професіонал.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева жезлів"
Проявіть силу. У стосунках відстоюйте свою позицію. На роботі додайте сміливості.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Маг"
Покажіть свою силу. У стосунках збалансуйте почуття і розум. У роботі - сміливо рухайтеся вперед.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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