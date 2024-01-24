Тельцям варто прислухатися до інтуїції, а Ракам - завершити проєкти: гороскоп за картами Таро на 24 січня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 24 січня 2024 року розповідає, що у Риб покращиться життєва ситуація, а Тельцям варто розчинитися в коханні.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

Ви - самий вогонь. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз кубків"

Розчиніться в любові. У коханні розкрийте своє серце ширше. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У стосунках обирайте спокій. Варто відпросити з роботи на пів дня.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Імператриця"

Очікуйте плодів вашої діяльності. У стосунках очікуйте на нові звершення. А на роботі - закінчення проєкту.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду за свою роботу. У стосунках очікуйте на приємні подарунки. А на роботі можете просити премію.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед щосили. У стосунках може бути боляче. Дійте акуратно на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Маг"

Баланс - ключове слово дня. У любові знайдіть золоту середину. А у русі кар'єрними сходами сміливо рушайте вперед.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка кубків"

Іноді дозволяйте собі розслабитися. У стосунках сходіть на побачення. А на роботі варто вирушити на неформальну зустріч.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Смерть"

Все змінюється. У любові зміни можуть бути болючими, а на роботі вони тільки допоможуть вашій трансформації.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте гідно над усіма сферами вашого життя і результат - не забариться. Вірте у це.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж жезлів"

Потрібно бути більш наполегливими. У стосунках проявіть більше пристрасті. А на роботі сміливо беріться за щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація покращується. У любові справи налагодяться. А на роботі розглядайте фінансово щедрі проєкти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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