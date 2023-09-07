Тельцям варто прислухатися до власного голосу, а Левам потрібно шукати рівного собі партнера: гороскоп за картами Таро на 7 вересня 2023 року

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 вересня 2023 року говорить, що Близнятам варто використовувати свій розум, а Терезам — діяти рішуче. Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Настав час перепочити. У стосунках — озирніться довкола і помізкуйте чи гра варто свіч. У роботі варто частіше робити перерви, щоб зрозуміти, як рухатися далі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Самітник"

Час відігнати всіх людей трохи далі. У любові слід прислухатися до власного голосу, він має підказати, як діяти далі. Щодо фінансів, то сьогодні доведеться діяти самостійно і слухатися внутрішньої мудрості.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева жезлів"

Використовуйте свій розум у якості гострого меча. У справах любовних не будьте занадто іронічними, бо можете глибоко ранити свого партнера. Під час руху кар’єрною драбиною, "рубайте" своїм розумом ворогів та просувайтеся вперед.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

"Все буде добре", - каже карта. Довіряйте щасливим знакам. Щодо стосунків, то варто звернути увагу на достойного партнера. Ситуація з грішми має поліпшитися.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Справедливість"

Ставтеся до людей так, якщо хочете, щоб вони ставилися до вас. У стосунках шукайте рівного вам партнера. Щодо бізнесу, то сьогодні ліпше не махлювати, бо правда вилізе на поверхню.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Ця карта перейшла й у звичайну колоду карт у вигляді Джокера. Дивіться під ноги, захопившись максималізмом. Щодо стосунків, то варто дослухатися до порад друзів, які застерігають від помилок. З коштами будьте обережними, не віддавайте велику суму комусь відразу.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператор"

Будьте тверді та непохитні, мов скеля. У стосунках дійте сильно та рішуче. А на роботі слід проявити свої найліпші якості.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Будьте обережними та тримайтеся. Вміло керуйте човном вашого кохання, щоб не розбитися об емоції. На роботі намагайтеся обходити гострі кути.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король жезлів"

Ваша самопевність — виправдана. Дійте рішуче. У любовних ситуаціях варто дослухатися до порад мудрого наставника. Щодо роботи — варто прискоритися, щоб бути першим.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король мечів"

Ваш рух уперед — запорука вашого успіху, але притримуйте іноді "коней". У коханні не напирайте занадто сильно, бо партнер може злякатися вашого напору.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка кубків"

Повертатися у спогади в минуле — це нормально. Особливо напередодні періоду ретроградного Меркурія. У стосунках варто придивитися до колишніх знайомих. Щодо кар’єри, то варто завершити не завершені раніше справи, перш ніж братися за новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Башта"

На знищеному фундаменті ліпше будується. Після бурі в стосунках легше говорити правду. А ось "шторм" на роботі може вас підкосити.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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