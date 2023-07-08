Тельцям варто рухатися вперед, а Ракам - попрацювати з емоціями: гороскоп за картами Таро на 8 липня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 липня 2023 року розповідає, що Овнам слід шукати партнерства, а Дівам - не створювати собі проблем.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерства. У стосунках можна діяти емоційно. Спробуйте опанувати почуття на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Потрібно рухатися вперед. У любові дійте стрімко. У робочих питаннях потрібно наростити швидкість.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз мечів"

Скористайтеся вашим інтелектом. У стосунках проявіть розумні дії. На роботі скористайтеся розумними ідеями.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз кубків"

Попрацюйте з вашими емоціями. У стосунках розчиніться у насолоді. На роботі зрозумійте, що ви хочете.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. Захищайте свої почуття. На роботі не дайте зробити вам боляче.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблем. У стосунках очікуйте на випробування. На роботі не поспішайте рухатися вперед.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи покращуються. У стосунках дозвольте собі трішки розслабитися. На роботі заплануйте подальший розвиток.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть побут основою усього. У роботі очікуйте нових викликів. А у стосунках з другою половинкою - сварок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи покращуються. У любові не ображайте партнера чи партнерку. А на роботі дійте згідно з планом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сила"

Подивіться у вічі власним страхам. У стосунках опануйте свої прагнення. А на роботі покажіть професіоналізм.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках очікуйте на сюрприз. А на роботі

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові остерігайтеся проблем. А на роботі попрацюйте з власними комплексами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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