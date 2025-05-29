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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
411
Час на прочитання
3 хв

Тельці отримають внутрішню силу, а Ракам слід довіряти інтуїції: астрологічний прогноз на рунах на 29 травня 2025 року

Рунічний прогноз на 29 травня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрямок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це давні сакральні символи, що використовувалися у Північній Європі як система письма, ворожіння і магії. Кожна руна — це окремий архетип, що містить у собі певний енергетичний посил і життєву тему. У рунічному прогнозі ми спираємося на символіку цих знаків, щоб краще зрозуміти, які підказки несе нам Всесвіт у конкретний день.

Загальна руна дня — "Одал"
Це руна роду, спадку та зв’язку поколінь. Вона говорить про важливість збереження традицій, турботу про близьких і про спадщину — як матеріальну, так і духовну. День буде сприятливим для сімейних рішень, контактів із родичами та повернення до коренів.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна дня: "Феху"
Сприятливий день для фінансових питань. Зосередьтеся на тому, що має цінність у вашому житті: не лише гроші, а й ресурси, талант, підтримка близьких.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна дня: "Уруз"
Сьогодні ви отримаєте внутрішню силу, щоб подолати перепони. Прислухайтесь до тіла, дійте рішуче. Гарний день для фізичних зусиль і здоров’я.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна дня: "Ансуз"
Комунікація — ключ до сьогоднішнього успіху. Пишіть, розмовляйте, діліться. Інформація приходить у несподіваний спосіб — будьте уважні.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна дня: "Лагуз"
Емоції керують днем. Довіряйте інтуїції, дозволяйте собі плисти, а не боротися. Слухайте сни й сигнали тіла — вони вас не підведуть.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна дня: "Совіло"
День успіху, ясності й внутрішнього світла. Ви у центрі уваги, скористайтеся цим. Ідеальний момент для лідерства або публічного виступу.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна дня: "Йера"
Пожинаєте те, що сіяли раніше. День віддачі. Все, що зроблено чесно — принесе плід. Подякуйте собі за минулі зусилля.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна дня: "Ґебо"
Сьогодні важливо віддавати і приймати. Гармонія в стосунках можлива, якщо не боятись бути вразливими й відкритими. Добрий день для дарів і взаємодопомоги.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна дня: "Пертро"
Очікуйте несподіванок. Це день глибинної інтуїції, езотеричних знаків і пророчих снів. Уникайте ілюзій, шукайте істину.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна дня: "Ейваз"
Трансформація — ключове слово. Щось у вас дозріває, щось завершується. Довіртеся внутрішнім змінам, не поспішайте.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна дня: "Турісаз"
Захист і пробудження сили. День, коли варто сказати "ні", поставити межі або очистити простір від токсичних впливів.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна дня: "Райдо"
Шлях відкривається. Ви або фізично вирушаєте в дорогу, або переосмислюєте свій внутрішній маршрут. Рух — це розвиток.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна дня: "Іса"
Все зупиняється, щоб визріти. Не поспішайте. Заморожування ситуації — це не кінець, а необхідна пауза перед відлигою.

Цей день об’єднує теми спадку, родини та внутрішніх цінностей. "Одал" нагадує: варто звернутися до коріння, до мудрості предків і не забувати про свій фундамент. Руни підказують не поспішати, а діяти з повагою до себе, інших та своєї історії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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