- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 411
- Час на прочитання
- 3 хв
Тельці отримають внутрішню силу, а Ракам слід довіряти інтуїції: астрологічний прогноз на рунах на 29 травня 2025 року
Рунічний прогноз на 29 травня 2025 року: як давні символи допомагають розпізнати напрямок.
Руни — це давні сакральні символи, що використовувалися у Північній Європі як система письма, ворожіння і магії. Кожна руна — це окремий архетип, що містить у собі певний енергетичний посил і життєву тему. У рунічному прогнозі ми спираємося на символіку цих знаків, щоб краще зрозуміти, які підказки несе нам Всесвіт у конкретний день.
Загальна руна дня — "Одал"
Це руна роду, спадку та зв’язку поколінь. Вона говорить про важливість збереження традицій, турботу про близьких і про спадщину — як матеріальну, так і духовну. День буде сприятливим для сімейних рішень, контактів із родичами та повернення до коренів.
Овен (21 березня — 19 квітня)
Руна дня: "Феху"
Сприятливий день для фінансових питань. Зосередьтеся на тому, що має цінність у вашому житті: не лише гроші, а й ресурси, талант, підтримка близьких.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Руна дня: "Уруз"
Сьогодні ви отримаєте внутрішню силу, щоб подолати перепони. Прислухайтесь до тіла, дійте рішуче. Гарний день для фізичних зусиль і здоров’я.
Близнюки (21 травня — 20 червня)
Руна дня: "Ансуз"
Комунікація — ключ до сьогоднішнього успіху. Пишіть, розмовляйте, діліться. Інформація приходить у несподіваний спосіб — будьте уважні.
Рак (21 червня — 22 липня)
Руна дня: "Лагуз"
Емоції керують днем. Довіряйте інтуїції, дозволяйте собі плисти, а не боротися. Слухайте сни й сигнали тіла — вони вас не підведуть.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Руна дня: "Совіло"
День успіху, ясності й внутрішнього світла. Ви у центрі уваги, скористайтеся цим. Ідеальний момент для лідерства або публічного виступу.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Руна дня: "Йера"
Пожинаєте те, що сіяли раніше. День віддачі. Все, що зроблено чесно — принесе плід. Подякуйте собі за минулі зусилля.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Руна дня: "Ґебо"
Сьогодні важливо віддавати і приймати. Гармонія в стосунках можлива, якщо не боятись бути вразливими й відкритими. Добрий день для дарів і взаємодопомоги.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Руна дня: "Пертро"
Очікуйте несподіванок. Це день глибинної інтуїції, езотеричних знаків і пророчих снів. Уникайте ілюзій, шукайте істину.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Руна дня: "Ейваз"
Трансформація — ключове слово. Щось у вас дозріває, щось завершується. Довіртеся внутрішнім змінам, не поспішайте.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Руна дня: "Турісаз"
Захист і пробудження сили. День, коли варто сказати "ні", поставити межі або очистити простір від токсичних впливів.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Руна дня: "Райдо"
Шлях відкривається. Ви або фізично вирушаєте в дорогу, або переосмислюєте свій внутрішній маршрут. Рух — це розвиток.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Руна дня: "Іса"
Все зупиняється, щоб визріти. Не поспішайте. Заморожування ситуації — це не кінець, а необхідна пауза перед відлигою.
Цей день об’єднує теми спадку, родини та внутрішніх цінностей. "Одал" нагадує: варто звернутися до коріння, до мудрості предків і не забувати про свій фундамент. Руни підказують не поспішати, а діяти з повагою до себе, інших та своєї історії.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.