Тельцям буде боляче, а Близнюкам слід впевнено рухатися вперед: гороскоп за картами Таро на 12 квітня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 квітня 2025 року розповідає, що Близнюкам потрібно впевнено рухатися вперед, а Ракам виявляти інтелектуальну складову.

Читайте детальний та точний гороскоп Таро на 12 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку у нашому матеріалі від езотерика Олени Кузьмич .

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператриця"

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Все розквітає довкола вас. Розвивайте ваші стосунки. А на роботі чекайте на втілення проекту в життя.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Буде боляче. У відносинах вас можуть неабияк поранити. У робочих питаннях будуть конфлікти.

БЛИЗНЮКИ (22 травня-21 червня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Впевнено рухайтеся вперед. У коханні йдіть до мети разом. На роботі не стримуйте активності навіть у вихідні.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваша сила полягає у вашому інтелекті. У коханні не слід конфліктувати з другою половинкою. У русі кар'єрними сходами виявите креативність.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

Уважно все зважуйте. У відносинах знайдіть золоту середину. У роботі не кидайтеся в конфлікт головою.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз мечів"

Перестаньте поглядати, як свята невинність. У коханні розкрийте свій потенціал. На роботі активно захищайте свої позиції.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках усе налагоджується. На роботі ваш проект реалізується.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Король мечів"

Вас захоплять ваші комплекси. У коханні уникайте своїх страхів. У кар'єрі варто хоч трохи відпочити.

КОЗЕРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Вас винагородять. У стосунках чекайте на приємні сюрпризи. На роботі додайте активність.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка мечів"

Не зациклюйтесь на побутових справах. Відносини можуть дати тріщину. На роботі найкраще відпочити день.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж жезлів"

Перед вами відкриваються нові можливості. У відносинах чекайте змін. А на роботі потоваришуйте з новими людьми.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто носить розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.