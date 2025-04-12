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- Астрологія
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Тельцям буде боляче, а Близнюкам слід впевнено рухатися вперед: гороскоп за картами Таро на 12 квітня 2025 року
Карти Таро дозволяють краще зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 квітня 2025 року розповідає, що Близнюкам потрібно впевнено рухатися вперед, а Ракам виявляти інтелектуальну складову.
Читайте детальний та точний гороскоп Таро на 12 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку у нашому матеріалі від езотерика Олени Кузьмич .
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператриця"
Все розквітає довкола вас. Розвивайте ваші стосунки. А на роботі чекайте на втілення проекту в життя.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Буде боляче. У відносинах вас можуть неабияк поранити. У робочих питаннях будуть конфлікти.
БЛИЗНЮКИ (22 травня-21 червня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Впевнено рухайтеся вперед. У коханні йдіть до мети разом. На роботі не стримуйте активності навіть у вихідні.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Королева мечів"
Ваша сила полягає у вашому інтелекті. У коханні не слід конфліктувати з другою половинкою. У русі кар'єрними сходами виявите креативність.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Справедливість"
Уважно все зважуйте. У відносинах знайдіть золоту середину. У роботі не кидайтеся в конфлікт головою.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Туз мечів"
Перестаньте поглядати, як свята невинність. У коханні розкрийте свій потенціал. На роботі активно захищайте свої позиції.
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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Лицар кубків"
Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Ситуація покращується. У стосунках усе налагоджується. На роботі ваш проект реалізується.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Король мечів"
Вас захоплять ваші комплекси. У коханні уникайте своїх страхів. У кар'єрі варто хоч трохи відпочити.
КОЗЕРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Вас винагородять. У стосунках чекайте на приємні сюрпризи. На роботі додайте активність.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка мечів"
Не зациклюйтесь на побутових справах. Відносини можуть дати тріщину. На роботі найкраще відпочити день.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж жезлів"
Перед вами відкриваються нові можливості. У відносинах чекайте змін. А на роботі потоваришуйте з новими людьми.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто носить розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.