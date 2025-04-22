Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 квітня 2025 року розповідає, що Рибам треба шукати опору на роботі, а Левів можуть образити.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 квітня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Реклама

Шукайте тих, хто вас підтримає. У стосунках не забувайте про дружні емоції. На роботі заплануйте подальший розвиток.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У любові додайте драйву. На роботі дійте активніше.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - основна ваша зброя. У стосунках не забувайте про біль. На роботі проявіть професіоналізм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз кубків"

Стрибайте у пристрасть. У любові наважтеся на більше. На роботі не приховуйте почуттів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі спробуйте захистити свою позицію.

[media type="relative" id="1880338"]

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви заганяєте себе в межі. У любові зайві емоції вам заважатимуть. На роботі дійте так, щоб не створювати собі проблем.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте силу. У коханні проявіть характер. А на роботі - професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте та отримаєте результат. У стосунках проявіть вдячність. А русі кар'єрними сходами сміливо долайте виклики.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові більше довіряйте партнеру. Сподівайтеся на краще на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король пентаклів"

Можете досягнути того, чого прагнете - головне - докласти зусиль. Рухайтеся вперед у стосунках. На роботі варто обрати мету для розвитку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте над вашими ідеями. У любові дійте активніше. На роботі працюйте з усіх сил.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка мечів"

Не почувайтеся обкраденими. У коханні вам можуть зробити боляче. Шукайте більше опори на роботі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.