Тельцям варто діяти впевнено, а Ракам слід залишити старе позаду: астрологічний прогноз на рунах на 16 травня 2025 року

Руни / © ТСН

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Руни — це давня система символів, що не тільки передає знання, а й зчитує глибинні ритми подій. Кожна руна — це як дзеркало дня: вона показує, що приховано у підсвідомому шарі, і як на нього реагувати. 16 травня — це день тонкого настроювання, коли дрібниці мають значення, а рішучість формується з внутрішньої ясності. Енергія цього дня запрошує до зосередженості, відмови від зайвого і ясного вибору.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Ейваз"

Цей день потребує витримки. Можливі невеликі труднощі або затримки, які сприймаються як випробування. Та насправді це — тренування сили духу. Спокій — ваша головна зброя.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Соулу"

Сяйво у вашій силі. День сприятливий для ініціатив, впевнених кроків та вирішення важливих справ. Не занижуйте свою значущість. Дійте впевнено — це ваш день лідерства.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Тейваз"

Це день, коли ви можете відчути виклик або потребу захищати свої переконання. Головне — діяти чесно. Сила — у принципах, а не в емоційній реакції. Вірність собі важливіша за перемогу.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Дагаз"

Стан між ніччю і світанком. Ви — в точці переходу. Не поспішайте — вище розуміння прийде, якщо дати собі простір. Залиште старе позаду — навіть якщо воно здавалося знайомим і безпечним.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Вуньо"

День дарує тепло, легкість і натхнення. Сприятливий для творчості, спілкування і маленьких радостей. Радість — не в досягненні, а в моменті. Дозвольте собі радіти — це теж форма сили.

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Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Феху"

Матеріальні питання виходять на перший план. Ви можете отримати ресурс — фінансовий, енергетичний або людський. Але будьте уважні до того, як ви ним розпоряджаєтесь. Дякуйте за кожен прояв підтримки — він не випадковий.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Беркана"

Сьогодні добре закладати основу — для справ, стосунків, турботи про себе. М’якість і послідовність — ваші ключі. Дбайливе ставлення до себе — це не розкіш, а потреба.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Ансуз"

Ваш голос має силу. День підходить для прояснення важливих питань, звернень, виступів, написання. Говоріть чесно, і вас почують. Слова мають наслідки — використовуйте їх як інструмент світла.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Одал"

Тема дому, спадку, особистих кордонів вийде на перший план. Можливо, доведеться щось переосмислити або відстояти свою територію. Будьте уважні до того, що вважаєте «своїм».

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Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Гебо"

Справедливий обмін — основа ваших дій сьогодні. Де ви даєте занадто багато? Де не дозволяєте собі отримати? Баланс — не слабкість, а мистецтво. Дозвольте стосункам бути взаємними.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Інгуз"

Стан затишку перед проривом. Ви ніби стоїте на порозі чогось нового — ще не час діяти, але вже час готувати ґрунт. Нове приходить тихо — не проґавте моменту.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Манназ"

Сьогодні важливо звернути увагу на зв’язки: з родом, колективом, близькими. Ви частина більшого, і ваша сила — у взаємодії. Шукайте спільне, а не сперечання — це збереже вам сили.



16 травня 2025 року — це день для тих, хто не боїться бути уважним. Руни не кличуть до поспіху, але підказують, де саме варто бути чесним, де — обачним, а де — відкритим до нового. Прислухайтесь — і отримаєте напрям.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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