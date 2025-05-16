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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
3 хв

Тельцям варто діяти впевнено, а Ракам слід залишити старе позаду: астрологічний прогноз на рунах на 16 травня 2025 року

Рунічний гороскоп на 16 травня 2025 року: дізнайтеся підказки стародавніх символів для кожного знака зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це давня система символів, що не тільки передає знання, а й зчитує глибинні ритми подій. Кожна руна — це як дзеркало дня: вона показує, що приховано у підсвідомому шарі, і як на нього реагувати. 16 травня — це день тонкого настроювання, коли дрібниці мають значення, а рішучість формується з внутрішньої ясності. Енергія цього дня запрошує до зосередженості, відмови від зайвого і ясного вибору.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Ейваз"
Цей день потребує витримки. Можливі невеликі труднощі або затримки, які сприймаються як випробування. Та насправді це — тренування сили духу. Спокій — ваша головна зброя.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Соулу"
Сяйво у вашій силі. День сприятливий для ініціатив, впевнених кроків та вирішення важливих справ. Не занижуйте свою значущість. Дійте впевнено — це ваш день лідерства.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Тейваз"
Це день, коли ви можете відчути виклик або потребу захищати свої переконання. Головне — діяти чесно. Сила — у принципах, а не в емоційній реакції. Вірність собі важливіша за перемогу.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Дагаз"
Стан між ніччю і світанком. Ви — в точці переходу. Не поспішайте — вище розуміння прийде, якщо дати собі простір. Залиште старе позаду — навіть якщо воно здавалося знайомим і безпечним.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Вуньо"
День дарує тепло, легкість і натхнення. Сприятливий для творчості, спілкування і маленьких радостей. Радість — не в досягненні, а в моменті. Дозвольте собі радіти — це теж форма сили.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Феху"
Матеріальні питання виходять на перший план. Ви можете отримати ресурс — фінансовий, енергетичний або людський. Але будьте уважні до того, як ви ним розпоряджаєтесь. Дякуйте за кожен прояв підтримки — він не випадковий.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Беркана"
Сьогодні добре закладати основу — для справ, стосунків, турботи про себе. М’якість і послідовність — ваші ключі. Дбайливе ставлення до себе — це не розкіш, а потреба.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Ансуз"
Ваш голос має силу. День підходить для прояснення важливих питань, звернень, виступів, написання. Говоріть чесно, і вас почують. Слова мають наслідки — використовуйте їх як інструмент світла.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Одал"
Тема дому, спадку, особистих кордонів вийде на перший план. Можливо, доведеться щось переосмислити або відстояти свою територію. Будьте уважні до того, що вважаєте «своїм».

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Гебо"
Справедливий обмін — основа ваших дій сьогодні. Де ви даєте занадто багато? Де не дозволяєте собі отримати? Баланс — не слабкість, а мистецтво. Дозвольте стосункам бути взаємними.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Інгуз"
Стан затишку перед проривом. Ви ніби стоїте на порозі чогось нового — ще не час діяти, але вже час готувати ґрунт. Нове приходить тихо — не проґавте моменту.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Манназ"
Сьогодні важливо звернути увагу на зв’язки: з родом, колективом, близькими. Ви частина більшого, і ваша сила — у взаємодії. Шукайте спільне, а не сперечання — це збереже вам сили.


16 травня 2025 року — це день для тих, хто не боїться бути уважним. Руни не кличуть до поспіху, але підказують, де саме варто бути чесним, де — обачним, а де — відкритим до нового. Прислухайтесь — і отримаєте напрям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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