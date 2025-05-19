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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
3 хв

Тельцям варто показувати свої переваги, а Скорпіонам слід дозволити собі радіти: астрологічний прогноз на рунах на 19 травня 2025 року

Рунічний гороскоп на 19 травня 2025: дізнайтеся підказки стародавніх символів для шкірного знака зодіаку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН

Руни — це не просто знаки, а древня система символів, через яку можна відчути глибинні ритми життя. Вони не пророкують, а підказують, де саме зосередити увагу, на що опертись у рішенні, і що підтримати у собі. 19 травня — день, коли руни запрошують до точності у словах і діях. Це не час для хаосу — навпаки, сила у простоті та чіткості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Руна: "Феху"
Цей день сприятливий для роботи з ресурсами — фінансами, енергією, часом. Ви отримаєте саме те, що зумієте утримати й використати мудро. Не гонись за кількістю — цінність у якості.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Руна: "Сігель"
Ваше світло сьогодні привертає увагу. Можливий прорив у тій сфері, де ви давно наполегливо працюєте. Не приховуйте свої переваги — дозвольте їм говорити за вас.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Руна: "Йєра"
Плоди зусиль дозрівають. Сьогодні не потрібно форсувати — просто підтримуйте стабільний рух і завершення поточних справ. Приймайте результат таким, як він є — він закономірний.

Рак (21 червня — 22 липня)

Руна: "Уруз"
Прокидається ваша сила. Можна сміливо братися за те, що раніше лякало. День для дій, що потребують витривалості. Підтримуйте тіло — воно джерело стійкості й рішучості.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Руна: "Інгуз"
Внутрішні процеси дозрівають. Не тисніть на себе й оточення — новий етап почнеться тоді, коли буде час. Готуйте ґрунт, не кидайте насіння в поспіху.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Руна: "Ансуз"
У центрі уваги — слова. Слід бути уважними до того, як ви говорите і що приймаєте на слух. Шукайте зміст не лише в тексті, а й у підтексті.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Руна: "Кеназ"
Щось проясниться. Це день інсайту, натхнення, творчого прориву. Не відштовхуйте несподівані думки — серед них може бути ключова. Дозвольте собі бачити ширше — навіть якщо це незручно.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Руна: "Вуньо"
День радості, приємної новини або просто внутрішнього тепла. Не ігноруйте добрі знаки — навіть дрібні. Дозвольте собі порадіти — ви цього заслуговуєте.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Руна: "Гебо"
Вигідна взаємодія можлива саме сьогодні. Хтось захоче допомогти, або навпаки — ви зможете зробити значущий крок назустріч іншому. Гармонія у стосунках — у взаємності, не в жертві.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Руна: "Манназ"
Час не тягнути все на собі. Довіртесь колективу, зверніться по пораду або знайдіть опору у спільноті. Ви — частина більшого, і це ваша сила.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Руна: "Райдо"
Шлях відкривається — як внутрішній, так і зовнішній. Добрий день для розв'язання логістичних питань, початку руху або символічного старту. Не чекайте ідеального моменту — він уже настав.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Руна: "Пертро"
Невідоме сьогодні може дати найточнішу відповідь. Довіряйте знакам, інтуїції, символам — особливо тим, що повторюються. Де логіка мовчить — інтуїція підказує.


19 травня 2025 року — день чіткого фокуса, ясності та глибшого розуміння процесів. Руни підказують: у простому — глибина, у діалозі — сила, у русі — розвиток. Тримайтеся свого центру й дійте з розумінням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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