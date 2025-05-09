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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1877
Час на прочитання
2 хв

Тельцям варто продемонструвати розум, а Близнятам потрібно прагнути більшого: гороскоп за картами Таро на 9 травня 2025 року

Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 9 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 травня 2025 року розповідає, що Близнятам варто прагнути більшого, а Ракам потрібно очікувати обмежень. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Світ"

Насолоджуйтеся гармонією. У стосунках все буде чудовим. На роботі прагніть більшого. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

Проявіть інтелектуальний складник. У коханні не робіть боляче партнеру. Продемонструйте розум на роботі. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж мечів"

Прагніть більшого. У коханні чекайте на нові виклики. На роботі доведеться захищати свій проєкт. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Очікуйте обмежень. У стосунках варто допомагати одне одному. На роботі - можливі проблеми. 

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ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка кубків"

Точно вирішіть, що ви хочете. У коханні не женіться за всіма цілями відразу. А в русі кар'єрними сходами пам'ятайте, що краще "синиця в руках". 

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно відпочивати час від часу. У стосунках краще взяти паузу. А на роботі слід запланувати відпустку. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

Долухайтеся до мудрих порад. У коханні рухайтеся разом до спільної мети. Дійте активніше на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте силу. У стосунках проявіть характер. А на роботі - професіоналізм. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для укладання угод. У стосунках час вийти на новий рівень. На роботі помізкуйте над новий проєктом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка кубків"

Проявіть душевне тепло. У любові замисліться над дружбою. На роботі шукайте однодумців. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка кубків"

Все складається чудово. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі знайдіть вірних та щирих колег. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Закохані"

Рухайтеся одне до одного. У коханні прагніть кращого. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися. 

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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