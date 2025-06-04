ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
2 хв

Тельцям варто прислухатися до порад, а Близнятам не ускладнювати: гороскоп за картами Таро на 4 червня 2025 року

Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 4 червня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 червня 2025 року розповідає, що Рибам не варто відразу очікувати фінансового успіху, а Левам варто насолоджуватися щастям.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев’ятка кубків"

Все складується якнайкраще. У стосунках ви досягнули великого розуміння. Щодо роботи, то варто пропрацювати зі своїми емоціями.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Ви досягнули фінансового успіху. У коханні прислухайтеся до поради мудрої жінки. У роботі сконцентруйтесь на нинішньому проєкті.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не ускладнюйте ситуацію. У любові не починаєте з’ясовуйте стосунки. Щодо роботи, то можливі нові виклики.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж жезлів"

Попереду нові здобутки. У стосунках спробуйте зробити щось разом. У робочих питаннях спробуйте новий проєкт.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Усе просто чудово. У стосунках насолоджуйтеся щастям, а на роботі — просувайтеся вперед.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові знайдіть гармонію, а у стосунках — баланс.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Справедливість"

Дивіться на свій з відкритими очима. У стосунках довіряйте партнеру, а у робочих питання шукайте ціль у вашій роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час взяти паузу. На роботі слід відпочити, а у стосунках — влаштуйте спільний відпочинок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Дев’ятка мечів"

Буде боляче. У стосунках "не їжте" себе, щоб не було ще більш боляче. На роботі остерігайтеся підступів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Трійка мечів"

Настає час випробувань. У коханні можливий - "любовний трикутник". У робочих питаннях остерігайтеся підступів ворогів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

Довіряйте серцю. У стосунках пориньте у почуття. На роботі дослухайтеся до інтуїції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант в землю. У стосунках не очікуйте плодів зараз. У фінансових питаннях не варто відразу чекати успіху.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie