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- Астрологія
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Тельцям варто прислухатися до порад, а Близнятам не ускладнювати: гороскоп за картами Таро на 4 червня 2025 року
Дізнайтеся, які підказки карт Таро чекають на ваш знак зодіаку 4 червня 2025 року.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 червня 2025 року розповідає, що Рибам не варто відразу очікувати фінансового успіху, а Левам варто насолоджуватися щастям.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дев’ятка кубків"
Все складується якнайкраще. У стосунках ви досягнули великого розуміння. Щодо роботи, то варто пропрацювати зі своїми емоціями.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Ви досягнули фінансового успіху. У коханні прислухайтеся до поради мудрої жінки. У роботі сконцентруйтесь на нинішньому проєкті.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П’ятірка жезлів"
Не ускладнюйте ситуацію. У любові не починаєте з’ясовуйте стосунки. Щодо роботи, то можливі нові виклики.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж жезлів"
Попереду нові здобутки. У стосунках спробуйте зробити щось разом. У робочих питаннях спробуйте новий проєкт.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Усе просто чудово. У стосунках насолоджуйтеся щастям, а на роботі — просувайтеся вперед.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. У любові знайдіть гармонію, а у стосунках — баланс.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Справедливість"
Дивіться на свій з відкритими очима. У стосунках довіряйте партнеру, а у робочих питання шукайте ціль у вашій роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Четвірка мечів"
Час взяти паузу. На роботі слід відпочити, а у стосунках — влаштуйте спільний відпочинок.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев’ятка мечів"
Буде боляче. У стосунках "не їжте" себе, щоб не було ще більш боляче. На роботі остерігайтеся підступів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Трійка мечів"
Настає час випробувань. У коханні можливий - "любовний трикутник". У робочих питаннях остерігайтеся підступів ворогів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж кубків"
Довіряйте серцю. У стосунках пориньте у почуття. На роботі дослухайтеся до інтуїції.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант в землю. У стосунках не очікуйте плодів зараз. У фінансових питаннях не варто відразу чекати успіху.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.