“Темні часи” після яких станеться щось неймовірне: екстрасенска шокувала передбаченням про війну в Україні
Тарологиня зробила передбачення про війну в Україні.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про війну в Україні. Вона розповіла, що зараз нас чекають темні часи.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
«Трамп або люди, які мають вплив на війну на якісь дії з боку Америки дивляться на нас і думають, що ми молодці та йдемо у правильному напрямку. Зараз будуть темні часи, а США допоможуть нам не вмерти. Ми пройдемо через темні часи і світ буде шокований, які ми стали сильнішими. Ми не тільки збережемо себе, а й відновимось та постанемо з попелу, як Фенікс. У нас все буде добре», — сказала Яна Пасинкова.
Тарологиня також передбачила протистояння між США та РФ.
«США граються, домовляються. Працюють разом, роблять. Таке враження, що щось у них відбувається. Але потім, коли настане час „збирати врожай“ — нічого не буде. Бо РФ пошиє в дурні США. Тоді Штати зберуться, дістануть щось з бойових резервів і покажуть це рашистам. І буде красиво», — сказала вона.
Також Яна Пасинкова передбачила, коли закінчиться війна в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.