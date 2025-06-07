Терезам не варто боятися, а Близнят очікують спокуси: гороскоп за картами Таро на 7 червня 2025 року

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 червня 2025 року розповідає, що Овнам не варто сваритися, а Близнят очікують спокуси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

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Насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі ви - гідний приклад для наслідування. У стосунках не варто сваритися, час виходити на новий рівень.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Закохані"

Замисліться над вашими почуттями. У стосунках варто зробити вибір. А на роботі - не опиратися долі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Диявол"

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Попереду вас очікують спокуси. На роботі доведеться віч-на-віч зіштовхнутися з випробуваннями. А у стосунках додайте більше пристрасті.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. Урівноважте почуття та емоції. На роботі розпочніть новий проєкт.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

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Хороший період для співпраці. У стосунках балансуйте між розумом та почуттями. На роботі уважно підписуйте договори.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колісниця"

Час змін настав. У стосунках варто вирушити у невеличку подорож разом. А на роботі вас очікують відрядження.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка мечів"

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Ви знаєте, що робити, проте боїтеся зробити перший крок. Годі боятися. На роботі - час діяти. А в стосунках вам можуть зробити боляче.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Помірність"

Потрібно уважно роздивитися всі сфери вашого життя. У стосунках варто зрозуміти, навіщо ви їх продовжуєте. А на роботі знайдіть мудрого керівника.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж мечів"

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Розривайте пута, що зв'язують вас. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі відстоюйте свої позиції.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Шукайте нові способи заробітку. У стосунках пройдіть тест на жадобу до грошей. Сміливо рухайтеся кар'єрними сходами.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

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Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У коханні дозвольте собі іноді розслабитися. На роботі не зупиняйтеся на досягнутому.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка мечів"

Буде важко. У стосунках може з'явитися хтось третій. На роботі очікуйте викликів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».