Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 червня 2025 року розповідає, що Левам допомагає доля, а Дівам варто бути обережним.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 червня року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Зірка"

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Вам світить щаслива зоря. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі рухайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У любові будьте відкритими. На роботі шукайте нові можливості.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

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Проявіть силу. У стосунках пройдіть перевірку на жадобу до грошей. На роботі шукайте хороший фінансовий результат.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули успіху. У стосунках дозвольте себе трішки вести. На роботі спробуйте щось нове.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сонце"

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Вам допомагає доля. У любові довіряйте партнеру. На роботі не бійтеся робити перший крок.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Будьте обережними. Вас можуть образити у стосунках. На роботі остерігайтеся ворогів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка жезлів"

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Не перенавантажуйте себе. У стосунках розділяйте важкі моменти на двох. У русі кар'єрними сходами буде важко.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король жезлів"

Прислухайтеся до порад. У любові додайте вогню. На роботі варто замислитися над новим проєктом.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклей"

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Час замислитися над фінансовим накопиченням. У стосунках дійте активніше. На роботі варто створити чіткий план дій.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Насолоджуйтеся тим, що у вас є. У любові додайте вогню. У русі кар'єрними сходами не час для зупинок.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

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Час поїхати кудись, щоб "освіжити" голову. У стосунках варто вирушити у подорож. А на роботі очікуйте нових поїздок.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. У любові розкажіть партнеру і партнерці про те, що ви хочете. А на роботі потрібно накопичувати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.