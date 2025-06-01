Терезам не варто уникати напруги, а Ракам слід бути гнучкими: кельтський гороскоп дерев на 1 червня 2025 року

Кельтський календар дерев / © ТСН.ua

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Кельтський гороскоп базується на давній системі знань, пов’язаній із деревами та їхнім сакральним значенням у кельтській культурі. В основі лежить огам — найдавніша писемна система Ірландії, де кожен символ асоціюється з конкретним деревом. У кельтів дерева були провідниками між світами, носіями сили, мудрості, зцілення.

У сучасному світі огам використовують у якості системи для ворожіння — кельтського гороскопа дерев.

Цей гороскоп допомагає краще зрозуміти щоденні впливи природи, внутрішні процеси та зв’язок із духовним світом.

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Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Овен (21 березня – 19 квітня) — "Береза" (Beith)

Символ оновлення. День вимагає внутрішнього перезапуску. Ви готові відкинути старе та сміливо вступити в новий цикл. Сприятливий час для прийняття рішень, які давно зріли всередині.

Телець (20 квітня – 20 травня) — "Дуб" (Duir)

Це дерево сили та витримки. Ви стоїте на порозі виклику, але маєте всі ресурси, щоб подолати перешкоди. Ваша рішучість — найкращий провідник сьогодні.

Близнюки (21 травня – 20 червня) — "Вільха" (Fearn)

Комунікація — ваш інструмент. Вільха запрошує до чесного діалогу, як із собою, так і з близькими. Відвертість сьогодні принесе несподівані плоди.

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Рак (21 червня – 22 липня) — "Верба" (Saille)

Гнучкість і емоційна проникливість будуть вашим захистом. Не чиніть опір почуттям — вони вкажуть шлях до внутрішнього зцілення.

Лев (23 липня – 22 серпня) — "Ліщина" (Coll)

Внутрішня мудрість — ваш головний ресурс. Ліщина закликає до довіри інтуїції. Пильнуйте символи: сьогоднішній день може подарувати несподіване одкровення.

Діва (23 серпня – 22 вересня) — "Ясен" (Nuin)

Ясен говорить про структуру, розум і цілеспрямованість. Ідеальний день для планування, впорядкування справ і наведення ладу в думках.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) — "Терен" (Straif)

Терен нагадує, що найглибше зростання часто приходить через конфлікт. Не уникайте напруги — вона допоможе побачити справжню природу речей.

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Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) — "Бузина" (Ruis)

Це день трансформації. Бузина запрошує до внутрішньої алхімії: відпустіть біль або образи, щоб зробити крок до нового життєвого етапу.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня) — "Ялиця" (Ailm)

Високі прагнення потребують ясності мети. Ялиця підтримує вашу силу духу — день ідеальний для далеких планів та великої мрії.

Козоріг (22 грудня – 19 січня) — "Бук" (Fagus)

Цей символ говорить про знання, які приходять із досвідом. Не соромтеся повернутися до пройденого шляху: відповідь уже знайдена вами раніше.

Водолій (20 січня – 18 лютого) — "Плющ" (Gort)

Плющ обвиває труднощі, перетворюючи їх на основу сили. Ви здатні вистояти навіть у нестабільності — сьогодні вартує нагадати собі, на що ви здатні.

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Риби (19 лютого – 20 березня) — "Верба" (Saille)

Другий прояв верби в гороскопі свідчить про глибоку емоційну чутливість. Не ховайтеся від почуттів — дозвольте собі прожити їх без страху.

1 червня 2025 року — день емоційної глибини, внутрішніх підказок та оновлення. Символіка дерев у кельтському календарі вказує на потребу в чутливості, мудрості та зв’язку з власним корінням. Дерева не квапляться, але завжди ростуть — так і ви, навіть у тиші, здійснюєте важливий рух у своєму житті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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