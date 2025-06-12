Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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У кельтів дерево було більше, ніж рослина — це живий символ, який уособлює душу людини, її силу, талант, слабкості та долю. Кожне дерево, як і кожен знак, несе унікальну енергію. Хоч кельтський гороскоп і відрізняється від класичного зодіаку, можна знайти відповідність між знаком і "деревом-душею". Це не наукова астрологія, а поетичне дзеркало — щоби краще зрозуміти себе й день.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз на 12 червня 2025 року

Овен (21 березня – 20 квітня) — Горіх

Вас тягне вперед — і правильно. Дійте сміливо, але стратегічно. Якщо маєте мету — не відволікайтеся, бо енергія дня саме для прориву.

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Телець (21 квітня – 21 травня) — Ясен

Поверніться до основ. Утримуйте фокус на стабільності. Земля під ногами — ваша сила. Створіть затишок або перегляньте бюджет.

Близнята (22 травня – 21 червня) — Глід

Шукайте несподіване — воно стане ключем. Сьогодні час для ідей, які можуть змінити плани. Не тримайтесь за старе — ваша сила у гнучкості.

Рак (22 червня – 22 липня) — Дуб

Не відкривайте двері кожному, хто стукає. Слухайте серце, не шум. Ваша сила в затишному внутрішньому світі — бережіть його.

Лев (23 липня – 23 серпня) — Кедр

Світіть, але не осліплюйте. Ваша присутність впливає сильніше, ніж слова — варто лише обрати правильну сцену.

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Діва (24 серпня – 23 вересня) — Ліщина

Щось дрібне відкриє глибинне. Не ігноруйте дрібниці. Ваш аналітичний погляд сьогодні потрібен і вам, і оточенню.

Терези (24 вересня – 23 жовтня) — Клен

Краса навколо вас — ваш ресурс. Придивіться до деталей: у чомусь звичному сховано натхнення. Баланс — сьогодні головна мета.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) — Сосна

У тиші — ваша відповідь. Сьогодні краще слухати, ніж говорити. Енергія дня вимагає стриманості, але це не слабкість — це ваша стратегія.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня) — Бук

Зробіть паузу. Подивіться, куди веде шлях. Час переглянути карту — можливо, настав момент звернути у несподіваний, але правильний бік.

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Козоріг (22 грудня – 20 січня) — Яблуня

Зверніть увагу на результати своїх зусиль. Щось уже достигло. Час ділитися плодами — емоційними, ментальними або буквальними.

Водолій (21 січня – 18 лютого) — Ясен

Нові ідеї приходять зненацька. Дозвольте собі думати "поза системою". Ваша уява сьогодні — джерело прориву.

Риби (19 лютого – 20 березня) — Верба

Ви можете бути м’якими, але не слабкими. Сьогодні емоції підказують, куди рухатись. Не приховуйте чутливість — вона ваш компас.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.