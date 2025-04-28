- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 3 хв
Терезам варто налагоджувати стосунки, а Близнюкам потрібно навчатися: астрологічний прогноз на рунах на 28 квітня 2025 року
Руни дозволяють зрозуміти себе краще.
Руни — це не просто стародавні символи. Це — мова Всесвіту, зашифрована в лініях і формах.
Кожна руна має свою особливу енергетику, символіку і глибокий сенс. Вони допомагають відчути тонкі процеси, що відбуваються навколо нас, вказують на приховані можливості або попереджають про труднощі.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
У рунах закладено мудрість змін, розвитку, сили духу та гармонії з природою. Тому звернення до рун у складанні прогнозу — це можливість не лише зазирнути у ймовірний перебіг подій, а й краще зрозуміти себе, знайти підтримку і натхнення.
Сьогодні, 28 квітня 2025 року, руни допоможуть кожному знаку Зодіаку краще зорієнтуватися у власних можливостях, обрати правильний шлях і підготуватися до важливих подій.
ОВЕН (21 березня — 19 квітня) — руна “Тейваз”
День боротьби за справедливість і досягнення мети.
Ваші амбіції сьогодні особливо сильні. Спрямовуйте їх у правильне річище. Чесність у діях приведе вас до успіху.
ТЕЛЕЦЬ (20 квітня — 20 травня) — руна “Феху”
Прибуток і матеріальні здобутки.
Очікуються фінансові надходження чи подарунок. Головне — не розгубити те, що отримаєте, а вкласти у майбутнє.
БЛИЗНЮКИ (21 травня — 20 червня) — руна “Ансуз”
Інформація, спілкування, натхнення.
Чудовий день для навчання, переговорів та нових знайомств. Ваше слово матиме особливу силу.
РАК (21 червня — 22 липня) — руна “Беркана”
Зростання і турбота.
Піклуйтеся про близьких та проєкти, які зараз розвиваєте. Відданість сьогоднішнім справам принесе щедрі плоди.
ЛЕВ (23 липня — 22 серпня) — руна “Соулу”
Перемога і просвітлення.
Ваша енергія сяє яскраво. День обіцяє успіхи в особистих справах та професійних досягненнях.
ДІВА (23 серпня — 22 вересня) — руна “Йєра”
Плоди праці і зміни циклів.
Ваше терпіння винагороджується. Наближається час переходу до нового життєвого етапу.
ТЕРЕЗИ (23 вересня — 22 жовтня) — руна “Гебо”
Партнерство і взаємообмін.
Ідеальний час для налагодження стосунків, пошуку союзників або укладення вигідних угод.
СКОРПІОН (23 жовтня — 21 листопада) — руна “Гагалаз”
Руйнування заради оновлення.
Не бійтеся змін. Навіть якщо щось здається втратою, насправді це шлях до чогось кращого.
СТРІЛЕЦЬ (22 листопада — 21 грудня) — руна “Ейваз”
Захист і трансформація.
Час глибоких внутрішніх змін. Ваше завдання — зберігати стійкість і рухатися вперед, попри труднощі.
КОЗОРІГ (22 грудня — 19 січня) — руна “Отал”
Рід, спадщина і власність.
Підвищена увага до родинних справ, питань спадщини чи нерухомості. Ваша сила — у глибоких коренях.
ВОДОЛІЙ (20 січня — 18 лютого) — руна “Манназ”
Людські зв'язки і самопізнання.
День сприятливий для об'єднання з людьми, які поділяють ваші цінності, та для глибшого розуміння себе.
РИБИ (19 лютого — 20 березня) — руна “Лагуз”
Інтуїція і потік життя.
Слухайте своє серце і довіряйте внутрішньому чуттю. Саме через інтуїцію ви знайдете правильний шлях.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.