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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
3 хв

Терезам варто налагоджувати стосунки, а Близнюкам потрібно навчатися: астрологічний прогноз на рунах на 28 квітня 2025 року

Руни дозволяють зрозуміти себе краще.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Руни

Руни / © ТСН.ua

Руни — це не просто стародавні символи. Це — мова Всесвіту, зашифрована в лініях і формах.

Кожна руна має свою особливу енергетику, символіку і глибокий сенс. Вони допомагають відчути тонкі процеси, що відбуваються навколо нас, вказують на приховані можливості або попереджають про труднощі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

У рунах закладено мудрість змін, розвитку, сили духу та гармонії з природою. Тому звернення до рун у складанні прогнозу — це можливість не лише зазирнути у ймовірний перебіг подій, а й краще зрозуміти себе, знайти підтримку і натхнення.

Сьогодні, 28 квітня 2025 року, руни допоможуть кожному знаку Зодіаку краще зорієнтуватися у власних можливостях, обрати правильний шлях і підготуватися до важливих подій.

ОВЕН (21 березня — 19 квітня) — руна “Тейваз”

День боротьби за справедливість і досягнення мети.

Ваші амбіції сьогодні особливо сильні. Спрямовуйте їх у правильне річище. Чесність у діях приведе вас до успіху.

ТЕЛЕЦЬ (20 квітня — 20 травня) — руна “Феху”

Прибуток і матеріальні здобутки.

Очікуються фінансові надходження чи подарунок. Головне — не розгубити те, що отримаєте, а вкласти у майбутнє.

БЛИЗНЮКИ (21 травня — 20 червня) — руна “Ансуз”

Інформація, спілкування, натхнення.

Чудовий день для навчання, переговорів та нових знайомств. Ваше слово матиме особливу силу.

РАК (21 червня — 22 липня) — руна “Беркана”

Зростання і турбота.

Піклуйтеся про близьких та проєкти, які зараз розвиваєте. Відданість сьогоднішнім справам принесе щедрі плоди.

ЛЕВ (23 липня — 22 серпня) — руна “Соулу”

Перемога і просвітлення.

Ваша енергія сяє яскраво. День обіцяє успіхи в особистих справах та професійних досягненнях.

ДІВА (23 серпня — 22 вересня) — руна “Йєра”

Плоди праці і зміни циклів.

Ваше терпіння винагороджується. Наближається час переходу до нового життєвого етапу.

ТЕРЕЗИ (23 вересня — 22 жовтня) — руна “Гебо”

Партнерство і взаємообмін.

Ідеальний час для налагодження стосунків, пошуку союзників або укладення вигідних угод.

СКОРПІОН (23 жовтня — 21 листопада) — руна “Гагалаз”

Руйнування заради оновлення.

Не бійтеся змін. Навіть якщо щось здається втратою, насправді це шлях до чогось кращого.

СТРІЛЕЦЬ (22 листопада — 21 грудня) — руна “Ейваз”

Захист і трансформація.

Час глибоких внутрішніх змін. Ваше завдання — зберігати стійкість і рухатися вперед, попри труднощі.

КОЗОРІГ (22 грудня — 19 січня) — руна “Отал”

Рід, спадщина і власність.

Підвищена увага до родинних справ, питань спадщини чи нерухомості. Ваша сила — у глибоких коренях.

ВОДОЛІЙ (20 січня — 18 лютого) — руна “Манназ”

Людські зв'язки і самопізнання.

День сприятливий для об'єднання з людьми, які поділяють ваші цінності, та для глибшого розуміння себе.

РИБИ (19 лютого — 20 березня) — руна “Лагуз”

Інтуїція і потік життя.

Слухайте своє серце і довіряйте внутрішньому чуттю. Саме через інтуїцію ви знайдете правильний шлях.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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