Терезам варто насолоджуватися, а Скорпіонам потрібно прагнути більшого: гороскоп за картами Таро на 18 грудня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 18 грудня 2023 року розповідає, що Терезам слід насолоджуватися тим, що вони досягнули, а Дівам - захищати свою позицію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 18 грудня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - чимало спокус. Остерігайтеся проблем на роботі. У стосунках додайте шаленого сексу.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Закохані"

У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. На роботі дійте активніше. Довіряйте партнерам.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. На роботі розпочніть новий проєкт. Дійте сміливіше у стосунках.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Збалансуйте ваші почуття та розум. На роботі проявіть професіоналізм. А в стосунках додай пристрасті.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте умиротворення. На роботі потрібно швидше реагувати на виклики. У любові додайте рівноваги.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Захищайте вашу позицію. У стосунках додайте впевненості у собі. На роботі проявіть майстерність у справах.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся тим, що ви досягнули. У стосунках потрібно більше розслабитися. А на роботі розпочніть щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Досягайте того, чого ви хочете. У стосунках прагніть більшого. На роботі вимагайте підвищення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "'Четвірка мечів"

Настав час перепочити. У стосунках потрібно знайти золоту середину. А на роботі краще взяти відгул.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі самі проблем. У стосунках обирайте гідного партнера. На роботі оперативно реагуйте на виклики.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі варто уникнути випробувань.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. На роботі дійте активніше. У стосунках захищайте свої думки.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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