Терезам варто очікувати сюрпризів, а Стрільцям потрібно хотіти більшого: гороскоп за картами Таро на 9 січня 2024 року

Карти Таро додають впевненості у собі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 січня 2024 року розповідає, що Водоліям треба довіряти партнерові, а на Раків попереду чекають нові відкриття.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дев’ятка кубків"
Відчувайте насолоду від того, що маєте. У стосунках йдіть назустріч одне одному. Дійте активно на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева мечів"
Ваш розум - ваша зброя. Не пораньтесь об неї в стосунках. У робочих питаннях застосуйте інтелект.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П’ятірка жезлів"
Не влаштовуйте бійку там, де не треба. У коханні марно не провокуйте конфлікт. Не сваріться з колегами на роботі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. Дозвольте собі рухатися вперед. У розв’язанні робочих викликів покладайтеся на внутрішню силу.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Ви стали сильними. У стосунках проявіть свою міць. Помізкуйте над отриманням нових ресурсів на роботі.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж жезлів"
Перед вами - цілий світ, достатньо лише зробити перший крок. А у кар’єрі шукайте нових можливостей для розвитку.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж кубків"
Відкривайте ширше серце. У стосунках очікуйте сюрпризів. Щодо роботи, то потрібно дослухатися до голосу серця.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка жезлів"
Вперед до нових перемог. У коханні проявіть свої риси переможця. А у русі кар’єрними сходами заявіть про себе.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка кубків"
Насолоджуйтеся, ви досягнули важливої точки у власному розвитку. На роботі варто захотіти чогось більшого.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сімка кубків"
Обирайте те, що ви хочете. У коханні варто обрати лише один варіант. Щодо роботи, то ліпше синиця в руках.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Двійка кубків"
Довіртеся партнеру. У стосунках підіть назустріч одне одному. Довіряйте партнерам на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Йдіть разом із партнером в одному напрямку. Розкрийтеся у стосунках. Реалізуйте новий проєкт на роботі.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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