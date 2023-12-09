Терезам варто знайти баланс, а Скорпіонам слід проявити пристрасть: гороскоп за картами Таро на 9 грудня 2023 року

Карти Таро дозволяють збагнути більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 грудня 2023 року розповідає, що Овнам слід стати більш енергійними, а Ракам можуть зробити боляче.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 грудня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте енергії у свої дії. Займіться шаленим сексом. На роботі краще перепочиньте.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові відкриття. Сміливо рухайтеся вперед у стосунках. На роботі сміливо заявляйте про себе.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Можливі обмеження. У стосунках можуть з'явитися певні випробування. На роботі краще заощаджувати кошти.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках може з'явитися третій. А на роботі краще остерігатися ворогів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева мечів"

Поводьтеся розумно. У стосунках не піддавайтеся на провокації. А на роботі просувайтеся вперед.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

Будувати щось нове можна лише на новому фундаменті. У стосунках все може змінитися. На роботі помізкуйте про запасний варіант.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках знайдіть баланс між почуттями та раціональністю. На роботі знайдіть золоту середину.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Королева жезлів"

Додайте вогню у всі сфери вашого життя. У стосунках дійте з пристрастю. На роботі проявіть професіоналізм.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж кубків"

Прислухайтеся до свого серця. У стосунках почуйте внутрішній голос. А на роботі сміливо рухайтеся вперед.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Перетворіться на вогонь та швидкість. У любові проявіть лідерські якості. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Імператор"

Варто почути свої бажання. У стосунках проявіть силу. А на роботі - професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Імператриця"

Розквітайте. У стосунках настав час вийти на новий рівень. А на роботі очікуйте результатів проєкту.

Також читайте Астрологічний прогноз на 9 грудня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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