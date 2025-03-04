Терезам варто знайти позитив, а Скорпіонам — однодумців: гороскоп за картами Таро на 4 березня 2025 року

Карти Таро можуть чимало про вас розповісти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 березня 2025 року розповідає, що Дівам не варто гнатися за всім одразу, а Терези мають сподіватися на поліпшення ситуації.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 березня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. У стосунках відкрийте обійми. Розпочніть новий проєкт на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Час заощаджувати. Довіряйте партнеру щодо фінансів. Уникайте проблем на роботі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Паж жезлів"
Додайте енергії. У стосунках проявіть ініціативу. Сконцентруйтеся на позитиві на роботі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Паж кубків"
Час відкрити серце. У коханні дослухайтеся до інтуїції, а на роботі - до голосу серця.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Попереду - перемоги. Проявіть активність в коханні та додайте жару на роботі.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка кубків"
Не женіться за всім одразу. Оберіть один варіант у коханні. На роботі час визначитися, чим ви хочете займатися.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Десятка кубків"
Ситуація поліпшується. Насолоджуйтеся щастя. Шукайте позитив на роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Двійка кубків"
Знайдіть однодумців. Пам’ятайте про те, що ваш коханець - не лише партнер, але й друг.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Шукайте гармонію. Час налагоджувати стосунки. Хороший період для укладення договорів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Місяць"
Те, що сховане знизу, з’явиться на поверхні. Відкрийтеся партнеру. Знищіть свої страхи про звільнення з роботи.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сімка мечів"
Остерігайтеся втрат. У стосунках не дайте себе обдурити. Уникайте конфліктів на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Туз мечів"
Дійте розумно. У коханні дослухайтеся до голосу розуму. Додайте активності на роботі.
Нагадаємо, екзорцистка передбачила, коли закінчиться війна в Україні. Ісіта Гайя вважає, що війна в Україні може закінчитись до літа 2025 року.
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