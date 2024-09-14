Терезам варто зрозуміти, що вони хочуть, а Скорпіонам потрібно знайти баланс: гороскоп за картами Таро на 14 вересня 2024 року

Карти Таро можуть показати приховане.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 вересня 2024 року розповідає, що Овнам варто здобувати нові перемоги, а у Раків - попереду нові можливості.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Ви переможете. У стосунках здобувайте нові перемоги. На роботі захищайте свої проєкти.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У стосунках доведеться сказати правду. На роботі уникайте ворогів.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз жезлів"
Ви переможете. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі уникайте нових викликів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду - нові можливості, час ними скористатися. На роботі спробуйте пропонувати нові ідеї. У стосунках прагніть більшого.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Час заощаджувати. У стосунках підтримуйте одне одного. На роботі дійте активніше.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева кубків"
Працюйте над власними емоціями. У стосунках оберіть для себе варіант розвитку подій. Очікуйте на новини на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Сімка кубків"
Не женіться за всім і відразу. У стосунках зрозумійте, що ви хочете. А на роботі поставте собі мету.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Маг"
Шукайте баланс. У стосунках урівноважте почуття та емоцій. На роботі знайдіть однодумців.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар кубків"
Потрібно більше працювати над стосунками. У роботі вам допоможе інтуїція. На роботі прислухайтеся до голосу серця.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Працюйте над довірою. У стосунках більше відкрийте своє серце. А на роботі - укладайте вдалі договори.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сімка мечів"
Вас можуть образити. У стосунках обирайте гідного партнера або партнерку. На роботі будьте обережні.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - спокуси. На роботі не женіться за всіма цілями відразу. У стосунках займіться пристрасним сексом.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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