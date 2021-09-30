Терези-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Терези-друзі: що подарувати на день народження та як разом проводити час

Терези - це представники стихії повітря.

Терези - представники стихії повітря. Терези - інтелектуальні та аристократичні. Знак Венери перебуває під управлінням Венери, тому вони полюбляють красу та романтику. Терези - кардинальний знак, тому люди, які його представляють, рішучі та активні, намагаються реалізувати свої амбіції, але для того, щоб досягнути бажаного використовують дипломатію.

Терези-друзі: ключові якості характеру

Терези - витончені, дипломатичні та чарівні, вони володіють чудовим смаком. Вони - добрі, ніжні, полюбляють красу, гармонію та задоволення, які несуть усі ці якості. Маючи хороші властивості до критики, Терези можуть бути безпристрасними. Природа Терезів миролюбна та ідеалістична. Вони чутливі до проблем оточення і вміють розуміти емоційні потреби своїх друзів. Вони ненавидять жорстокість, злобу, грубість та конфліктність. Терези роблять все можливе, щоб досягнути компромісу в складних ситуаціях.

Терези-друзі: найкращі подарунки на день народження

Все красиве і розкішне - ідеальний подарунок для Терез. Високоякісні аксесуари або унікальні коштовності зроблять Терези щасливими, але варто перед подарунком поцікавитися про смаки свого друга. Терези полюбляють спілкуватися, а тому квиток на цікавий захід та смачна вечеря після нього або відвідини виставки мистецтв, де ви зможете випити келих вина, а потім побалакати, будуть мати гарантований успіх. Терези хочуть прикрашати все, до чого торкаються, тому також оцінять прикраси для дому. Картини також будуть гарним подарунком.

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Якщо ви обираєте якісь прикраси як подарунок, то зверніть увагу на такі камені як лазурит, опал, перидот, сапфір та сардонікс. Головний кристал Терезів - це опал, це унікальний дорогоцінний камінь, який складається головно з піску та води. Саме прихована вода в опалі викликає в цьому каменю іскристий ефект, коли на нього потрапляє світло. Ці іскри можна порівняти зі спалахами інтелекту Терезів. В лікуванні кристалами опал використовується для досягнення найвищого розуміння та отримання спокою.

Якщо ви обираєте квіти як подарунок на день народження Терезам, то зверніть увагу на маргаритки, жоржини, цикламени, незабудки, гортензії, лілії та троянди. Квіти узагалі асоціюються з Терезами, особливо троянди, адже цим знаком зодіаку керує планета любові Венера. Лілії - символ чистоти і вони показують непорочну чистоту цього знака. Романтика і квіти дуже пов'язані з Терезами.

Також Терези асоціюються з тими рослинами, які мають солодкий аромат та гладке листя. Рослини, які швидко ростуть, теж асоціюються з Терезами - йдеться про яблуні, ясен, кипарис та виноград. Трави, які пов'язані з Терезами, мають красиві квіти, приємний аромат і гладеньке листя, які уособлюють покровителя цього знаку зодіаку Венеру. Ароматичні прянощі, які використовують для запаху, наприклад, ваніль, теж стосується Терез. Алое, календула, м'ята, щавель - це все її рослини.

Якщо ваші друзі-Терези полюблять екзотичних тварин, то їхні тварини - це ящірки, змії та інші невеликі рептилії, голуби, сови та співочі птахи. Змії асоціюються з мудрістю. Цікаво, що для ацтеків покровитель Терезів Венера була одним з символів вогняної змії Куетзалкоатль. Згідно з вельським міфом сова зроблена з квітів, а голуби та співочі птахи пов'язані з любов'ю. Звісно, перед таким подарунком слід добряче порадитися з друзями, аби хижа тварина не сталася сюрпризом.

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