Тільцям потрібно знайти однодумців, а Близнятам варто шукати щастя: гороскоп за картами Таро на 29 серпня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 29 серпня 2023 року розповідає, що в Овнів стосунки можуть вийти на новий рівень, а Раків любов надихатиме на нові звершення.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 29 серпня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для укладання договорів. Стосунки можуть вийти на інший рівень. На роботі проявіть активність.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте однодумців. У стосунках шукайте не лише любов, але й дружбу. У русі кар'єрними сходами шукайте надійних партнерів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Вас оточує щастя. Розчиніться в любові. На роботі ситуація має покращитися, а викликів - стати менше.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Закохані"

Любов надихає вас на нові звершення. У стосунках прагніть кращого. Проявіть емпатію на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте не хочете цього визнавати. У стосунках буде боляче. А на роботі остерігайтеся ворогів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться захищати свою територію. У стосунках не влаштовуйте марних сварок. А на роботі побільшає нових викликів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж мечів"

Розум - ваша зброя. У любові не пораньте партнера чи партнерку своєю іронією. Дійте активно на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Настав час нужди. Не очікуйте чогось нового у стосунках. На роботі уникайте сварок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка кубків"

Обирайте розумно. У стосунках не женіться за усіма можливостями. Дійте обережно у русі кар'єрними сходами.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дурень"

Дивіться під ноги, коли рухаєтеся. У любові не варто кидати відразу у казан пристрасті. На роботі проявіть зацікавлення новим проєктом.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева жезлів"

Треба додати трішки вогню. У стосунках покажіть пристрасть. А на роботі - професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові можливості. Замисліться над спільною ціллю у стосунках. А на роботі час почати ефективно працювати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.