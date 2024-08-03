Тільцям варто обрати нову мету, а Близнятам - додати більше вогню: гороскоп за картами Таро на 3 серпня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 серпня 2024 року розповідає, що в Овнів настав час змін, а Раки наповняться щастям.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Смерть"
Час змін настав. У стосунках замисліться - для чого ви разом. А на роботі очікуйте на нові виклики.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Вісім пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках оберіть мету, щоб рухатися туди разом. На роботі замисліться над новим проєктом.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Паж жезлів"
Рухайтеся і ви отримаєте нагороду. Проявіть більше вогню у стосунках. А у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Наповніться щастям. У стосунках все складається якнайкраще. У роботі почувайтеся професіоналом.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Помірність"
Не варто переливати з пустого в порожнє. У любові все тече, але так треба. Знайдіть точку опори на роботі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева кубків"
Ви відкриті для нових стосунків. У любові рухайтеся назустріч почуттям. Дійте активно на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Повішений"
Змініть ваше ставлення до буденних речей. У стосунках будуть нові випробування. А в кар'єрі очікуйте на зміни.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Страшний суд"
Завжди пам'ятайте про наслідки своїх дій. У любові може бути боляче. У русі кар'єрними сходами остерігайтеся недругів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде важко. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі краще перепочити, щоб уникнути помилок.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Диявол"
Попереду - нові спокуси. У вас можуть з'явитися нові стосунки. На роботі краще не фліртувати з колегами.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У стосунках вам заважатимуть комплекси. А на роботі шукайте "підводні камені".
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Час налаштовуватися на перемоги. У любові проявіть свої сильні риси. На роботі продемонструйте професіоналізм.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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