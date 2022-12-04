"Тиждень буде доволі неспокійним": прогноз таролога для України до 10 грудня

Екстрасенс Роман Шептицький розклав карти не лише щодо загальної ситуації на тижні, але й по днях.

Тиждень в Україні буде доволі неспокійним, залишається активна загроза мінувань, а загроза ударів по енергетичній системі спостерігається у вівторок.

Такий прогноз надав учасник та півфіналіст 20-го сезону міжнародної "Битви екстрасенсів" Роман Шептицький.

"Випали дві карти: "Аркан процвітання" та "Аркан перевернутий". Таке поєднання означає, що Україна й надалі отримуватиме допомогу для перемоги. Але водночас тиждень буде доволі неспокійним, залишається активна загроза мінувань", - зазначив таролог.

Він також надав прогноз по днях тижня. Так, за його словами, понеділок стане днем розкриття шпигунів, зрадників та колаборантів.

"Цього дня раджу бути максимально уважним, день буде непростим. Коли бачитимете когось підозрілого, звертайтесь у служби, аби запобігти біди", - закликав таролог.

Він також торкнувся теми енергетичної загрози. Так, він вважає, що очікувати нападу слід у вівторок.

"Карти закликають бути максимально підготовленими для майбутніх атак", - додав він.

А на середу у Шептицького випала карта "Аркан перевантаження", що означає "шанс, віра та можливість для країни та кожного з нас".

Союзи, які допомагають Україні, порадують черговими заявами щодо підтримки, каже таролог.

"Можливе вирішення ситуації із ЗАЕС, позитивна динаміка відмічатиметься і на фронті. У четвер можливе максимальне підсилення збройної допомоги та прориву ЗСУ. Там, де було неспокійно, може заспокоїтись. У п’ятницю з однієї сторони можна очікувати чогось раптового з позиції тих самих повітряних загроз, з іншої, може трапитись щось те, чого ми довго чекали", зазначив таролог.

У суботу, вважає екстрасенс, Україну можуть відвідати потужні лідери чи будуть важливі перемовини, які наблизять перемогу.

Нагадаємо, що Роман Шептицький прогнозував 23 листопада масований ракетний удар та жертви в Києві та області.

Водночас відомий прогноз від езотерикині Олени Кузьмич.

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