Торговельне війна: Трамп назвав Сі Цзіньпіна другом, попри мито для Китаю

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном для врегулювання ескалації в торгівельній війні між двома країнами.

Про це він заявив журналістам у Білому домі, пише Укрінформ.

“О, звісно, він мій друг. Він мені подобається. Авжеж, я б зустрівся з ним”, - заявив Трамп у відповідь на запитання, чи розглядає він можливість телефонної розмови або зустрічі з китайським лідером.

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Його заява пролунала на тлі взаємних кроків США й Китаю, які впродовж кількох останніх днів оголошували про введення нових тарифів у відповідь на дії один одного.

Трамп сказав журналістам, що хотів би укласти угоди з іншими країнами, щоби “зробити добре” для США. За його словами, більшість із них також хочуть цього.