Трамп пригрозив ХАМАСу примусовим роззброєнням, якщо угруповання не складе зброю добровільно
Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має скласти зброю в межах його мирного плану, інакше Сполучені Штати роззброять угруповання примусово.
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі заявив про необхідність для угруповання ХАМАС скласти зброю в межах реалізації його мирного плану.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Якщо вони не складуть зброю, ми їх роззброїмо», — наголосив американський лідер, відповідаючи на запитання журналістів щодо переговорів із представниками ХАМАСу.
Трамп уточнив, що обговорював з угрупованням питання роззброєння. «Я розмовляв з ХАМАСом і сказав: ви ж збираєтеся роззброїтися, так? Так, сер, ми збираємося роззброїтися. Саме це вони мені відповіли. Вони складуть зброю, або ми роззброїмо їх», — заявив президент США.
На уточнювальні запитання, як саме Сполучені Штати планують це зробити, Трамп не відповів, однак зазначив, що це має статися «дуже швидко, у розумний період часу».
Він також підкреслив важливість повернення заручників, яких утримує ХАМАС, а також тіл загиблих полонених.
Раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про завершення війни у Газі.
«Це великий день. Зовсім новий початок. Я думаю, нічого подібного ще не було. Любов, яку я бачив на вулицях, була просто неймовірною», — сказав він.
Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАСу передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Гази.
Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.