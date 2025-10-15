ТСН у соціальних мережах

Трамп пригрозив ХАМАСу примусовим роззброєнням, якщо угруповання не складе зброю добровільно

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має скласти зброю в межах його мирного плану, інакше Сполучені Штати роззброять угруповання примусово.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі заявив про необхідність для угруповання ХАМАС скласти зброю в межах реалізації його мирного плану.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Якщо вони не складуть зброю, ми їх роззброїмо», — наголосив американський лідер, відповідаючи на запитання журналістів щодо переговорів із представниками ХАМАСу.

Трамп уточнив, що обговорював з угрупованням питання роззброєння. «Я розмовляв з ХАМАСом і сказав: ви ж збираєтеся роззброїтися, так? Так, сер, ми збираємося роззброїтися. Саме це вони мені відповіли. Вони складуть зброю, або ми роззброїмо їх», — заявив президент США.

На уточнювальні запитання, як саме Сполучені Штати планують це зробити, Трамп не відповів, однак зазначив, що це має статися «дуже швидко, у розумний період часу».

Він також підкреслив важливість повернення заручників, яких утримує ХАМАС, а також тіл загиблих полонених.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про завершення війни у Газі.

«Це великий день. Зовсім новий початок. Я думаю, нічого подібного ще не було. Любов, яку я бачив на вулицях, була просто неймовірною», — сказав він.

Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАСу передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Гази.

Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.

