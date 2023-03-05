Травень принесе кардинальні зміни у війні: провидиця розповіла про загострення ситуації в деяких областях

Провидиця та астрологиня Ганна Атаманова зробила прогноз щодо розвитку подій в Україні під час війни.

Про це Атаманова розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".

За словами провидиці, йдеться про області, на території яких або поруч з якими проходить лінія активних бойових дій.

Вона зробила розклад по картах на найближчий час, який показав, що в деяких регіонах страждатиме мирне населення.

"Так, постраждають мирні жителі прикордонних територій. Таке відчуття, ніби Росія буде заходити і налаштовувати мирне населення, а хто буде проти, і хто не буде погоджуватися, буде отримувати покарання. Також буде страждати мирне населення при військових діях. Наприклад, десь "потрапить". Але Україну все одно захищає мирна енергія, тому чогось такого страшного, як може здатися, я не бачу", - розповіла провидиця.

Її прогноз свідчить, що в березні і квітні 2023-го ситуація буде більш-менш стабільною, а ось п'ятий місяць, тобто травень, принесе кардинальну зміну ситуації - росіяни можуть замислювати на цей час провокації.

"Мені випадає п'ятий місяць. Щось вони на цей час планують", - сказала провидиця.

Нагадаємо, інший екстрасенс надав прогноз, зі яким у березні буде велика небезпека для України саме з води.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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