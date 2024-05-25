До Третьої світової війни "залишились лічені тижні": астролог назвав точну дату початку

Попри те, що можливість Третьої світової війни залишається невизначеною, індийський астролог вважає по-іншому. За його прогнозом, 18 червня 2024 існує великий ризик її початку.

Таке припущення озвучив і ндійський астролог Кушал Кумар, передає NDTV.

"Прогнозувалося, що 2024 рік буде дуже тривожним... особливо в районі 8 травня... Деяким особам, наділеним владою, може бути важко впоратися з цим тривожним сценарієм. Деякі, ймовірно, серйозно захворіють або навіть можуть піти у відставку. Не можна виключати потрясіння на політичній сцені...Вівторок, 18 червня 2024 року, має найсильніший планетарний стимул для початку Третьої світової війни, хоча 10 і 29 червня також можуть мати право голосу", - сказав він.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця до Вищих вимірів назвала точний рік, коли закінчиться війна.

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